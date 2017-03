José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio.

¿Qué datos destacaría del reciclaje de vidrio en 2016?

"Cada español recicla 16 kilos de envases de vidrio"

En España cada año se recicla más. En 2016 se han reciclado más de 752.000 toneladas de vidrio, que representa un aumento del 4% con respecto al año anterior, un crecimiento que experimentamos por segundo año consecutivo. Cada español recicla 16 kilos de envases de vidrio, con una tasa de reciclado del 73,5%, es decir, 7 de cada 10 envases que se consumen se reciclan. Esta tasa es superior a lo que establece la normativa vigente, del 60%, y también superior al 69,7% de la elaborada según las últimas cifras del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Estos datos se deben al esfuerzo de todos, no solo de Ecovidrio, sino también de las administraciones, de las más de 8.000 empresas que financian nuestra actividad, de los medios de comunicación y de los grandes protagonistas, los hosteleros y los ciudadanos.

¿A qué se deben las diferencias entre comunidades autónomas? Por ejemplo, en Baleares reciclan 36,2 kilos anuales por habitante, mientras que en Extremadura, 7,2.

Somos muy conscientes de las diferencias, pero lo vemos como una oportunidad de crecimiento. En las comunidades donde hay más concienciación ambiental, en parte porque se empezó antes a concienciar y reciclar, han conseguido resultados que gracias a nuestros planes se obtendrán en otras comunidades con menores tasas de reciclado.

¿Qué se está haciendo para que estos datos mejoren cada año?

A pesar de que estamos contentos con los datos actuales, aspiramos a reciclar el 100% de los envases y, en todo caso, a cumplir holgadamente los objetivos de la UE, que ahora se están discutiendo. Nos hemos fijado el objetivo de reciclar el 77% de los envases en 2020, cuando la Directiva europea está planteando el 75% en 2025. Para ello, continuaremos con nuestro plan estratégico que iniciamos en 2016.

¿En qué consiste ese plan?

"Cuando reciclas cuidas el aire y la tierra"

Invertiremos en la recogida de vidrio, para que sea más eficaz y sostenible; añadiremos 40.000 contenedores más de aquí a 2020 (en la actualidad hay más de 211.000); y seguiremos implementando servicios de recogida especiales puerta a puerta en zonas donde hay mucha hostelería, como los cascos históricos, donde la recogida con el contenedor convencional no es la más eficaz. El año pasado llevamos a cabo este tipo de recogida en más de 40 provincias, como Valencia, Alicante, Sevilla o Málaga, y en 2017 esperamos iniciarlo en Madrid. También hemos invertido 7,5 millones de euros en campañas de concienciación y queremos invertir en los próximos cinco años 37 millones para todos los públicos, como los niños, unos auténticos embajadores del reciclado porque luego animan a sus padres.

¿Para qué sirve reciclar vidrio?

Es nuestra razón de ser. Merece la pena para cuidar el planeta. Cuando reciclas cuidas el aire, reduces las emisiones de CO2, al fabricar envases con vidrio reciclado se necesita menos energía, y cuidas la tierra, evitas la extracción de materia prima de la naturaleza y evitas tirar más residuos a los vertederos.



¿Todavía sigue habiendo dudas al reciclar vidrio, como confundir vidrio con cristal?

En nuestro caso está bastante claro, pero sí, uno de los más comunes es el de los vasos de cristal. No obstante, el porcentaje de los impropios es menor del 2%, incluidas las bolsas de plástico o las copas de cristal. El gran enemigo del reciclaje de vidrio es la cerámica, porque no se funde. En realidad, el gran reto es convencer a los que no reciclan.

Algunas personas se quejan de que no hay contenedores suficientes o de que el servicio de recogida no pasa con frecuencia.

"El gran reto es convencer a los que no reciclan"

Podemos mejorar los niveles de contenerización y, como decía, vamos a colocar 40.000 más. Puede ser que alguna persona lo tenga un poco lejos, como quienes viven en urbanizaciones. No obstante, en los estudios que hacemos cada seis meses a ciudadanos y hosteleros, el 56% de los encuestados declara tener un contenedor a menos de 50 metros. Por tanto, no deja de ser una excusa para no reciclar, más que una razón de peso.

La hostelería genera casi el 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso. ¿Qué se está haciendo para que sus responsables reciclen más?

Ecovidrio siempre ha hecho un esfuerzo importante para promover una hostelería más sostenible. Para ello realizamos planes de concienciación concretos y para facilitarles el reciclado. Por ejemplo, en 2016 hemos facilitado a más de 30.000 establecimientos hosteleros más de 22.000 cubos de reciclaje, y queremos entregar en los próximos cinco años 115.000 cubos.

¿Cómo se podría mejorar aún más el reciclaje?

Nuestros resultados ponen de manifiesto que nuestro sistema de recogida es eficaz y que tiene mucho potencial de crecimiento. Hay unas medidas que corresponden a las administraciones, basadas en las experiencias europeas y que contribuirían a acelerar la gestión de los residuos en general. Entre ellas están el pago por generación, aumentar el canon al vertido para que se desincentive, el quinto contenedor para la buena gestión de la materia orgánica o establecer ordenanzas que exijan la buena gestión de los residuos a quienes generan cantidades importantes.

