8 festivales de cine sobre medio ambiente que deberías conocer

1. EcoZine Film Festival (Zaragoza)

La décima edición de EcoZine Film Festival se celebra en la capital aragonesa, donde se rendirá un homenaje a la hondureña Berta Cáceres, asesinada por su activismo ambiental. Sus organizadores, la Asociación Cultural Ecozine y el Ayuntamiento de Zaragoza, aseguran haber recibido 2.565 producciones. En su página web se recopilan algunas de las obras seleccionadas, como 'Obsolescencia', sobre la rapidez con que se desechan los productos tecnológicos:

2. FICMA (Barcelona)

El Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (FICMA) nació hace 23 años en Barcelona y es uno de los pioneros a nivel mundial. Tiene lugar en la Ciudad Condal y en la Ciudad de México. Sus responsables han elegido más de 145 filmes de los casi 2.300 recibidos. Su canal de YouTube ofrece también un archivo de ediciones anteriores, como el tráiler de 'Sonic Sea', sobre el impacto de la contaminación acústica en la vida marina:

3. Urban TV (Madrid)

El Festival Internacional de Cine y Televisión sobre Vida y Ecología Urbana, Urban TV, empezó en 2003, fruto del trabajo conjunto de La Casa Encendida y la productora Avatar Wildlife. Dirigido por el naturalista Luis Miguel Domínguez y el periodista ambiental Bienvenido León, hasta su última edición de 2015 fue el único festival audiovisual del mundo centrado en la vida y la ecología de las ciudades. En su canal de YouTube se puede ver diverso material, como el siguiente tráiler del documental 'Bicicletas contra coches':

4. CinemAmbiente (Italia)

El festival de cine medioambiental CinemAmbiente celebra su vigésima edición en la ciudad italiana de Turín. Sus responsables seleccionan más de cien trabajos enviados desde todo el mundo y aseguran ser el primer festival de cine del planeta "cero emisiones", es decir, que compensa sus emisiones de CO2 para luchar contra el cambio climático. Su canal de YouTube recopila algunas de las películas y tiene este vídeo en el que ofrece un resumen sobre sus 20 años de historia:

5. EFFA (Australia)

The Environmental Film Festival Australia (EFFA), o festival de cine ambiental de Australia, comenzó su andadura en 2010 en la ciudad de Melbourne, pero gracias a su éxito se ha expandido por las principales ciudades del contiente oceánico. Su objetivo es promocionar el trabajo de producciones australianas, pero están abiertos a las propuestas de otros lugares del mundo al concebirse como un festival internacional. En su canal de YouTube reúnen diversos materiales presentados, como 'Mining the truth' (Minando la verdad), sobre el impacto de la extracción de mineral y gas en varias comunidades australianas:

6. Environmental Film Festival (Estados Unidos)

Creado en 1993, el Environmental Film Festival in the Nation's Capital (DCEFF), o festival de cine medioambiental en la capital de la nación, es uno de los veteranos a nivel internacional. Sus responsables se reúnen cada año en Washington D.C. y evalúan a más de 150 trabajos audiovisuales. En su página web cuenta con un archivo donde pueden verse algunos de los filmes presentados en ediciones anteriores. Es el caso de 'Time to Choose' (Tiempo de elegir) donde se trata el problema del cambio climático:

7. People and Environment (Rusia)

People and Environment (Gente y medio ambiente) es un festival que se creó en 1999 por la Unión de Productores de Cine rusos con el apoyo de varias instituciones de este país. Desde que se puso en marcha, sus organizadores han evaluado el trabajo de más de filmes de 40 países distintos. En su página web ofrece un archivo con las piezas premiadas, como 'Human', sobre la diversidad de los seres humanos y nuestro impacto en el planeta:

8. Planet in Focus (Canadá)

El festival internacional anual de cine medioambiental Planet in Focus celebra este año su decimoctava edición en Toronto, la capital de la provincia canadiense de Ontario. Además del festival en sí, sus responsables promueven la implantación de buenas prácticas ambientales en la industria del cine y la televisión. El festival también dispone de un canal en YouTube donde recopilan trabajos presentados en ediciones anteriores, como 'Basura', un filme grabado en República Dominicana donde los niños conciencian a los adultos sobre la generación de residuos:

RSS. Sigue informado RSS sobre documentales