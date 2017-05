9 trucos para ordenar tu casa, ¡y ayudar al medio ambiente!

El desorden de casa, además de hacer más incómodo el día a día y ofrecer un peor aspecto en el hogar, no es bueno para el medio ambiente. La cantidad de productos acumulados no tiene por qué crecer, sino que se pueden organizar mejor, reaprovecharlos o, cuando no se puede alargar su vida, reciclarlos. Este artículo ofrece nueve trucos para organizar la vivienda de manera ecológica: desde evitar los correos en papel no deseados, hasta poner orden en los armarios y limpiar con productos menos dañinos para el entorno.