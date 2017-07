3 pasos para ayudar a los pájaros urbanos este verano

Este verano será "muy cálido" en España , con termómetros que marcarán entre medio y un grado por encima de la media durante esta época del año, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Animales como los pájaros también sufren estos calores tan intensos, pero es posible ayudarles desde casa o el jardín. Estos son los tres pasos que se pueden seguir: colocar bebederos y comederos, crear nidos y no recoger a los polluelos del suelo, si no se está seguro de que está abandonado .

Paso 1. Colocar agua en las ventanas para las aves

Arantza Leal, bióloga de la Sociedad Española de Ornitología/BirdLife (SEO/BirdLife), señala que los centros de recuperación de animales notan mucho los repuntes de calor, sobre todo en los pollos, ya que entran muchos más de los habituales al tirarse de forma prematura de los nidos. "El calor también puede afectar a la temperatura de los huevos, y aunque los padres estén incubando, llega un momento en que no pueden mantener su temperatura o se ven obligados a abandonar el nido y se pierde la puesta", añade esta experta.

Diversas organizaciones conservacionistas, así como ciudadanos concienciados por el buen estado de las aves, han solicitado a través de diversos medios y redes sociales ayuda para que los pájaros soporten mejor las altas temperaturas estivales. Una manera muy sencilla consiste en colocar en balcones, ventanas o jardines platos con agua para que puedan beber y refrescarse.

Leal recomienda que el recipiente no sea demasiado hondo, para que les permita beber e incluso bañarse (importante para mantener limpio el plumaje y poder volar). Este recipiente debe ir bien sujeto para que no se caigan y se debe cambiar el agua con frecuencia, ya que se puede calentar o evaporar. Incluso, si se pone el bebedero en el jardín o la terraza, hay que lavarlo al menos una vez a la semana para evitar el traspaso de enfermedades entre aves.

Paso 2. No recoger pollitos del suelo

Algunas especies, como vencejos, gorriones comunes, aviones comunes o cigüeña blanca, sufren en especial las altas temperaturas del verano. La experta de SEO/BirdLife explica que, en general, son pájaros que hacen sus nidos en agujeros que no están bien aislados y, por tanto, pueden padecer más las temperaturas muy elevadas: "Eso hace que los pollos que no aguantan más decidan abandonar el nido, aunque no estén preparados, aún llegando a caer al suelo y morir del golpe o por insolación, etc. En el caso de las cigüeñas, para que sus pollos aguanten el calor, los adultos abren las alas para taparlos, pero si hay momentos que abandonan el nido para buscar comida, los pollos también pueden tirarse por desesperación".

No obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de los pollitos no son en realidad huérfanos, sino volantones, aves que todavía no vuelan bien pero que son ágiles al saltar y que, incluso, se atreven con un pequeño vuelo. Sus padres están encargándose de ellos, pero mientras haya presencia humana junto al pollo, no aparecerán.

Además de volantones, hay pollitos que abandonan el nido mucho antes de poder volar, como patos o perdices. Su aspecto en forma de bola de algodón invita al rescate, pero tampoco es recomendable, ya que sus padres se están encargando también de su crianza.

Por ello, desde SEO/BirdLife se ofrecen los siguientes consejos, con una infografía más detallada, para explicar qué se debe hacer si se encuentra un pollito en el suelo aparentemente indefenso:

No lo coja, a no ser que sepa 100% que está abandonado.

Vigílelo desde la distancia para comprobar si se acercan los padres.

Si comprueba que supone un peligro el lugar donde está (hay perros o gatos sueltos), súbalo a un árbol cercano.

Si no ve a los padres y está abandonado, llévelo al centro de recuperación más cercano.

Nunca le dé pan con leche, ni le trate de dar de beber. En el centro de recuperación lo tratarán de forma adecuada.

Paso 3. Instalar nidos y comederos

Los ciudadanos también pueden instalar nidos y comederos para ayudar a los pájaros durante todo el año. Para ello hay varias posibilidades: se pueden comprar algunos de los diversos modelos que se comercializan o bien fabricarlos uno mismo, lo que además se convertirá en una manualidad ecológica para niños y adultos. Una vez que se coloquen en un buen sitio y con una orientación adecuada, conviene armarse de paciencia y seleccionar bien el alimento para que vengan las aves.

La lista de especies a las que se puede ayudar, y de paso observar, puede ser muy extensa, en función del lugar en el que se resida, la estación o las condiciones meteorológicas: mirlos, gorriones, carboneros, herrerillos, estorninos, petirrojos, colirrojos reales, etc.

