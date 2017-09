11 libros recientes sobre medio ambiente que deberías leer

La lucha entre las energías fósiles y las renovables , el desarrollo sostenible , los últimos y sorprendentes descubrimientos en inteligencia animal , la meteorología , el cambio climático , el reciclaje o cómo convertirnos en consumidores ecológicos . Son algunos de los temas que, escritos de manera divulgativa y entretenida, protagonizan los libros sobre medio ambiente publicados en los últimos meses. Este artículo destaca once de esos estrenos literarios ambientales más recientes .

1. Adiós, petróleo (Jorge Morales de Labra)

Jorge Morales, experto en el sistema eléctrico español y en renovables, expone en esta obra de forma divulgativa la historia del oro negro y cómo ha llegado a condicionarnos. Además, trata los impactos ambientales y sociales del modelo energético actual y aborda las alternativas, incluida la energía nuclear, si bien destaca las renovables por su potencial de cambio revolucionario.

160 páginas, Alianza Editorial, 2017.

2. Desarrollo sostenible. Transición hacia la coevolución global (Luis M. Jiménez Herrero)

Luis Jiménez Herrero es uno de los principales expertos en desarrollo sostenible en nuestro país, ya que dirigió el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) hasta su cierre, en 2013. Este libro es muestra de ello: repasa el modelo económico, social y ambiental de hoy en día, la ciencia de la sostenibilidad y los beneficios de su aplicación o las estrategias de cambio de las sociedades modernas.

496 páginas, Ediciones Pirámide, 2017.

3. El ingenio de los pájaros (Jennifer Ackerman)

La divulgadora científica Jennifer Ackerman, habitual de medios como National Geographic o The New York Times, mezcla en esta obra anécdotas personales con los últimos descubrimientos para enseñar las asombrosas formas de inteligencia de diversas especies de aves, comparables a las de los primates e incluso los seres humanos.

416 páginas, Ariel, 2017.

4. El universo meteorológico: Un científico en las nubes (José Miguel Viñas)

El meteorólogo y consultor de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) José Miguel Viñas es, además, un prolífico divulgador científico a través de numerosas apariciones en medios de comunicación; pero también lo es con libros como éste, donde repasa la historia de la meteorología y explica de manera accesible numerosos conceptos de esa ciencia.

134 páginas, Colección Descubrir la Ciencia-Materia III, 2016.

5. La influencia silenciosa. Cómo el clima ha condicionado la historia (Roberto Brasero)

El cambio climático centra esta obra del presentador del tiempo de Antena 3 Roberto Brasero. El ejemplar da un repaso histórico sobre el clima, habla de la situación actual y muestra una proyección de lo que podría ocurrir en el futuro.

288 páginas, Editorial Espasa, 2017.

6. La invención de la naturaleza: El Nuevo Mundo de Alexander von Humboldt (Andrea Wulf)

Alexander von Humboldt, considerado padre de la ecología, es el protagonista del considerado como uno de los mejores libros del año, según medios como The New York Times, The Independent o Publishers Weekly. Su autora, Andrea Wulf, acerca la apasionante vida de este intrépido explorador y científico, que viajó por todo el mundo e inspiró a naturalistas, escritores o políticos como Darwin, Goethe o Jefferson.

584 páginas, Taurus, 2016.

7. La memoria secreta de las hojas: Una historia de árboles, ciencia y amor (Hope Jahren)

La geobióloga Hope Jahren, una de las 100 personas más influyentes, según la revista Time, intenta hacer que los ciudadanos cambien de modo radical su forma de contemplar la naturaleza. Para ello se vale de esta su primera obra donde descubre el mundo vegetal y que, además, versa sobre el trabajo y el amor.

336 páginas, Ediciones Paidós, 2017.

8. Mentes maravillosas. Lo que piensan y sienten los animales (Carl Safina)

El etólogo y escritor Carl Safina es uno de los mayores especialistas de hoy en día en la relación del ser humano con los animales. A partir de sus observaciones de elefantes, lobos u orcas en lugares como el Parque Nacional de Amboseli en Kenia o el de Yellowstone en Estados Unidos, además de los últimos descubrimientos sobre el cerebro, el autor se adentra con este título en la sorprendente inteligencia animal.

540 páginas, Galaxia Gutenberg, 2017.

9. Stop Basura (Alex Pascual)

Esta obra ofrece un repaso de manera clara y amena al mundo de los residuos y el reciclaje. Su autor, Alex Pascual, especialista en este sector, resuelve las dudas más comunes de los ciudadanos e incluye datos sorprendentes e interesantes, así como contenidos multimedia en su blog Stop Basura.

158 páginas, Createspace Independent Publishing Platform, 2016.

10. Tengo pájaros en la cabeza... y otras preocupaciones (César-Javier Palacios)

El periodista, geógrafo y naturalista César-Javier Palacios recopila en este ejemplar 50 artículos publicados en el último año en su blog La crónica verde, donde el director de 20minutos Arsenio Escolar es el autor del prólogo. Es, por tanto, una oportunidad única para leer sobre diversos temas ambientales escritos con la pasión y rigor de este polifacético profesional. La obra está, además, ilustrada por uno de los mejores dibujantes de naturaleza de España, Juan Varela.

135 páginas, La Trébere, 2017.

11. Tu consumo puede cambiar el mundo. El poder de tus elecciones responsables, conscientes y críticas (Brenda Chávez)

Los consumidores pueden hacer más de lo que piensan por un planeta mejor. La periodista Brenda Chávez enseña en este libro el impacto ambiental, económico y social del modelo actual de consumo y las alternativas que se pueden tomar para conseguir, como dice su título, cambiar el mundo.

688 páginas, Ediciones Península, 2017.

