BasuraCero: ¿podemos vivir sin generar residuos?

Cada ciudadano en España genera al año unos 575 kilos de basura, según Eurostat. Esta cantidad de residuos parece a priori una cifra elevada; y lo es con respecto a otros países de Europa, donde se recolectan una media de 524 kilos. Entonces, ¿de verdad se puede vivir sin generar basura? "Por supuesto que sí. Quizá es complicado eliminar la basura que generamos al 100%, porque siempre puede haber algo que se nos escape, pero lo importante es ir reduciéndola poco a poco", asegura María Negro, creadora de El Hervidero de Ideas, un proyecto que ayuda a ser más sostenibles tanto a pequeños emprendedores como a ciudadanos que quieran llevar un estilo de vida más consciente.

Negro forma parte del movimiento global ciudadano #BasuraCero o #ZeroWaste, que persigue reducir la basura que dejamos cada día tras nosotros, y su importante impacto sobre el planeta. Aunque reconoce que disminuir los residuos y llegar al extremo de lograr el objetivo basura cero "es un proceso a largo plazo, más que un fin que debamos plantearnos conseguir de la noche a la mañana, al final se trata de hacer pequeños gestos, que a la larga generen grandes cambios", dice esta madrileña, que siempre acude a la compra con sus propias bolsas de tela -para evitar usar bolsas de plástico- y elije envases reutilizables siempre que es posible.

Ser más amable con el planeta, generar menos basura, al igual que proponerse el desperdicio cero de alimentos, exige -dice Negro- tomar consciencia de los hábitos de consumo. Y ¿cuál es el paso más importante para producir menos basura en casa? "Evitar elplástico, uno de los materiales qué más tarda en degradarse y desaparecer, y cuyas consecuencias en el medio ambiente y nuestra salud son irreparables", apunta.

También se trata, asegura, de recuperar "la lógica de nuestras abuelas" al ir a la compra: "Llevar nuestras propias bolsas, adquirir a granel cuando sea posible, escoger envases reutilizables, como el vidrio-, y cocinar más en casa, en lugar de optar por los precocinados, son alternativas sencillas para llevar una vida más sostenible".

¿Está preparado para dejar de producir basura?

Para reducir los residuos, primero se debe echar un vistazo a la propia basura: observarla, conocerla y buscar alternativas más sostenibles. "Si en tu basura hay muchos envases y bandejas de poliespán de frutas y verduras, una buena manera de reducir es escoger opciones a granel", apunta Negro.

Y no es la única que se propone minimizar su huella contaminante sobre el planeta. La cultura "basura cero" crece en todo el mundo. La comunidad Zero Waste Home, coordinada por Bea Johnson, considerada una de las gurús internacionales de este movimiento y autora del libro Zero Waste Home, agrupa a cerca de 112.000 ciudadanos solo a través de su sitio en la red social Facebook. Mientras, grupos similares, como Going Zero Waste -con 25.000 participantes-, reúnen a otros tantos ciudadanos que comparten a diario trucos y consejos domésticos a través de las redes sociales para dejar de producir tanta basura.

En España, la comunidad Zero Waste España ya cuenta con 7.000 ciudadanos interesados por el estilo de vida "residuo cero": comparten consejos para reducir su basura en casa y resuelven sus dudas con el fin de disminuir su impacto sobre el planeta. "El objetivo principal del movimiento residuo cero es reducir lo máximo posible la cantidad de basura que generamos a diario y poder llegar a eliminar los vertederos porque ya no hagan falta. Llegar a cero es utópico, pero si se tiene en mente como un objetivo, podemos disminuir la cantidad de residuos que producimos a diario de forma drástica", afirma Cristina Cañavate, coordinadora de Zero Waste España.

¿Cómo prepararse para generar menos basura? La ruta para lograrlo se apoya sobre cinco pilares, dice Cañavate: rechazar -aquello que no se necesite-, reducir (no comprar lo que no se precise), reutilizar (alargar la vida útil de lo que ya no sirve para su función principal), reciclar -para reducir la basura- y rot (compostar o convertir en abono los residuos orgánicos pueden volver a ser una materia orgánica útil para fertilizar la tierra).

