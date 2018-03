10 webs para ayudarle a reducir su basura

Dejar de usar bolsas de plástico que no se necesitan, frenar el desperdicio de alimentos, emplear menos envases y reducir nuestro impacto ecológico sobre planeta. Todas estas ideas, y algunas más, se muestran en estos 10 sitios web y blogs para lograrlo o, al menos, intentarlo.

Una casa sin basura

Mientras que la tarea medioambiental de muchos se resume en intentar separar los envases y meterlos en el contenedor de reciclaje adecuado, Bea Johnson, de Zero Waste Home (Una casa sin basura), va más allá: su objetivo es reducir no solo el plástico sino toda la basura que se genera, una filosofía que crece bajo el nombre de zero waste o "basura cero".

Mi vida sin plástico

My Plastic-free Life (Mi vida sin plástico) es el sitio web de Beth Terry, otra de las veteranas del movimiento "basura cero". Terry ofrece consejos sencillos para vivir con menos residuos (como dejar de usar bolsas de plástico cada vez que se va a la compra) o escoger envases reutilizables.

Zero Waste España

Cristina Cañavate ha creado Zero Waste España, una plataforma en la red social Facebook que reúne a más de 7.000 ciudadanos preocupados por su impacto ambiental sobre el planeta. "El sitio web ofrece consejos para todos aquellos que intentan reducir su basura y vivir un estilo de vida libre de residuos", explica Cañavate. Esta murciana propone comenzar con decir "no" a los envases, alimentos duplicados y otros objetos -como obsequios publicitarios- que no se necesitan. "Decir 'no' a lo que no necesitamos es el paso más sencillo para empezar a reducir la basura que generamos", apunta.

El Hervidero de Ideas

"La idea es evitar envases no necesarios, comprar a granel todo lo que podamos y reducir las bolsas y botellas de plástico", sostiene María Negro en El Hervidero de Ideas

El Hervidero de Ideas es un proyecto cofundado por la madrileña María Negro. En este sitio web es posible encontrar ideas para ser más sostenible y llevar un estilo de vida más consciente, y con menos basura. ¿Cómo empezar? "Hay que llevar siempre nuestras propias bolsas de tela a la compra, además de optar por los envases reutilizables para evitar usar bolsas y botellas de plástico", dice Negro.

Casi todo irá encaminado a evitar envases no necesarios, que más temprano que tarde acaban en el cubo de la basura. "Comprar a granel todo lo que podamos, evitar las bolsas y botellas de plásticos, los envases desechables de comida y bebida take away son pequeños gestos que ayudan mucho a reducir la basura. ¿Otra idea? Intentar no emplear pajitas de plástico, un elemento tan pequeño que no se puede reciclar y acaba en el mar, matando a millones de animales que los ingieren confundiéndolas con comida", comenta.

En su sitio web, además, brinda trucos para reutilizar lo que ya no se necesita, ideas para compartir, pedir prestado, intercambiar o alquilar antes de comprar. "Dar una oportunidad a la segunda mano es otra opción que nos ayuda a minimizar lo que tenemos, a no acumular objetos que quizá solo utilizamos una vez al año -como pequeños electrodomésticos o herramientas, por ejemplo-, y por tanto reducir nuestra basura", afirma Negro.

Vivir sin plástico

Patricia Reina y Fernándo Gómez, de Vivir sin plástico, cuentan en su blog sus trucos cotidianos y también los obstáculos que encuentran para intentar generar menos basura en su día a día. "Somos unos aprendices del minimalismo residual. Estamos empezando a reducir el plástico de nuestras vidas, pero el objetivo es seguir aprendiendo y llegar (o acercarnos mucho) al 'residuo cero'", aseguran.

Fundación Basura

Fundación Basura ayuda a empresas y ciudadanos a acercarse a la filosofía "residuo cero" con ayuda de la llamada economía circular: recuperar los residuos para otros usos como el ecodiseño, la reutilización, el reciclaje y el compostaje.

"Queremos crear conciencia socioambiental y demostrar que los estilos de vida libres de basura mejoran no solo nuestra calidad de vida, sino también el bienestar de la sociedad", señala su creadora Macarena Guajardo.

Pero hay más páginas web...

Aún hay más sitios web y blogueras que ayudan a disminuir la cantidad de basura, entre otras: Yve Ramírez, de La Ecocosmopolita; Mariana Matija, de Cualquier cosita es cariño; Lauren Singer, con su blog Trash is for Tossers; y Kathryn Kellogg, creadora de Going Zero Waste.

