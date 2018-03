La Hora del Planeta: las luces del mundo se apagan

"La Hora del Planeta se ha convertido no solo en la mayor campaña contra el cambio climático, también es una oportunidad única para luchar contra la pérdida de biodiversidad", señala Juan Carlos del Olmo, de WWF España

Apagar las luces de hogares, ordenadores, edificios y monumentos emblemáticos durante una hora es la sencilla acción que articula el creciente movimiento mundial contra el cambio climático, La Hora del Planeta. Constituye "el mayor evento de movilización ambiental de la historia contra el cambio climático y por la protección de la biodiversidad", afirma Juan Carlos del Olmo, secretario de WWF España.

"El año pasado logramos un récord histórico: participaron miles de ciudades de 187 países que apagaron más de 12.000 monumentos y edificios icónicos, uniendo a cientos de millones de ciudadanos, empresas, ayuntamientos e instituciones para, entre todos, reducir el cambio climático. Y este año queremos volver a hacerlo", dice del Olmo.

La Hora del Planeta 2018: "Conéctate y apaga la luz"

Este sábado 24 de marzo cientos de millones de ciudadanos y miles ciudades intentarán superar de nuevo ese récord: un apagón de luces por el planeta aún mayor, para recordar cuál es nuestro impacto sobre el mundo y, sobre todo, cómo se puede reducir. "La Hora del Planeta se ha convertido no solo en la mayor campaña de lucha contra el cambio climático, también es una oportunidad única para defender el planeta, promover estilos de vida sostenible, fomentar el desarrollo de las energías renovables, conservar nuestros bosques, mares y recursos naturales y luchar contra la pérdida de biodiversidad", selaña el secretario de WWF España.

Con el lema "Conéctate y apaga la luz", los organizadores de esta acción mundial contra el calentamiento global y por la protección de la biodiversidad del planeta ofrecen múltiples alternativas a las ciudades para convertirse en aliadas del clima. Entre ellas están elegir una movilidad urbana más sostenible, mejorar la eficiencia energética y cambiar las bombillas de los ayuntamientos por otras más eficientes -y, por tanto, con menor emisión de CO2, principal gas de efecto invernadero-, como las bombillas LED.

Los organizadores, además, invitan a conectarse y compartir los apagones en las redes sociales con los hashtags #HoraDelPlaneta, #Conectate y #YoApagoPor.

Biodiversidad en peligro: sin la mitad de las especies en 2080

La mitad de las especies del planeta podrían extinguirse en 2080 a consecuencia del cambio climático, si las emisiones de gases de efecto invernadero "siguen creciendo a un ritmo desenfrenado". Así lo advierte un estudio realizado por la Universidad de Anglia del Este (Reino Unido) y la Universidad James Cook (Australia) encargado por WWF, que analiza el impacto del cambio climático en 80.000 especies de plantas y animales de 35 "ecorregiones", las áreas naturales con mayor biodiversidad del planeta.

Las zonas más afectadas por la pérdida de biodiversidad serían las que concentran una mayor riqueza de especies animales y vegetales: entre ellas, el Amazonas, la sabana de Miombo en África (hogar de los perros salvajes africanos), el suroeste de Australia y las islas Galápagos. La situación es tan grave, dicen los científicos, que incluso si se logra el reto del Acuerdo de París de no superar el crecimiento de la temperatura global del planeta en 2 ºC, se podría perder el 25% de las especies.

Los expertos advierten que, para hacer frente al cambio climático -y el calentamiento global-, y a las transformaciones que implica sobre el planeta (desaparición de charcas, bosques, etc.), los animales y plantas necesitan moverse para encontrar nuestros recursos de alimentación y refugio que permitan su supervivencia. "Si las especies no se pueden mover, no serán capaces de sobrevivir", dicen los científicos que además alertan de que muchas especies de plantas, anfibios y reptiles, como las orquídeas, las ranas y los lagartos, incluso hoy ya no pueden moverse lo suficientemente rápido para adaptarse a los cambios en el clima.

En el peor escenario, que implica el incremento de la temperatura global de unos 4,5 ºC, advierten los especialistas, hasta el 90% de los anfibios, el 86% de las aves y el 80% de los mamíferos podrían extinguirse localmente en la sabana del Miombo en África meridional, mientras que el 69% de las especies de plantas del Amazonas podría desaparecer. Y no son los únicos. El 89% de los anfibios del suroeste de Australia y el 60% de las especies de Madagascar "están en peligro de extinción local", advierten.

Otras especies en peligro, según el sondeo, son los orangutanes, el leopardo de las nieves, los tigres, los osos polares y las tortugas marinas.

