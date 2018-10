5 ambientadores caseros para cuidar el planeta (y tu salud)

Entre los enemigos potenciales invisibles de los que vivimos rodeados no se libra ni el ambientador de casa, dicen los expertos

Los ambientadores perfumados artificiales de aire son frecuentes en muchos hogares. Aunque si no tiene cuidado, es posible que acabe teniendo un ambiente bastante perfumado, y muchas veces poco aireado. Y es que estos productos podrían estar haciendo reacciones químicas y acumulándolas en el aire y los muebles de casa: son los llamados "químicos volátiles orgánicos". Por suerte, ingredientes tan sencillos como unos granos de arroz y un limón ayudan a hacer ambientadores caseros naturales, como los que explicamos a continuación..

Hay remedios caseros para perfumar la vivienda de forma natural. Una opción buena para su salud y también para el planeta.

El componente químico más destacado que emiten los ambientadores, según un estudio del Centro Nacional de Ciencia Atmosférica, en la Universidad de York (Reino Unido), es el limoneno. Este componente de color naranja se utiliza con frecuencia para dar un olor cítrico y es habitual también en muchas velas perfumadas.

El problema, dicen los expertos de este centro británico, no es el limoneno en sí. El producto químico no implica un gran riesgo para la salud y, de hecho, también se emplea para aportar sabor a ciertos productos. Pero en casa, en contacto con ciertos compuestos del aire, el limoneno puede reaccionar y producir una molécula de otro compuesto químico, el formaldehído. Y si no airea bien la casa, y deja que el compuesto se acumule en el aire y los muebles, sí puede implicar riesgos. De hecho, desde 2011, el formaldehído está clasificado como cancerígeno para los humanos.

Mientras que usted disfruta del aroma de las velas perfumadas y los ambientadores, puede estar aumentando su exposición a un compuesto perjudicial. "Productos cotidianos como ambientadores y perfumes liberan compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera", asegura Silvia de Santos, experta en tóxicos y bioconstrucción de Ecologistas en Acción, quien aconseja escoger productos naturales y airear siempre bien los espacios para dejar salir las moléculas del aire.

La Asociación Europea de Fabricantes de Velas matiza que "el limoneno es un compuesto que aparece de forma natural en muchas fragancias" y que también está contenido en los aceites esenciales. Eso sí: para evitar el riesgo de lograr concentraciones elevadas en el aire del hogar, sí recomienda airear de modo correcto las habitaciones durante y tras su uso.

5 ambientadores caseros

También hay remedios caseros para refrescar el aire de la vivienda. Entre ellos, sobre todo, está abrir más las puertas y ventanas. También pueden ayudar las plantas de interior que limpian el aire de casa, una opción importante, si se tiene en cuenta que el 90 % del tiempo lo pasamos en espacios interiores, como el hogar y la oficina. Y si quiere perfumar su piso, queda una solución más ingeniosa: hacer su propio ambientador casero. Será bueno para su salud, y también para el planeta.

La educadora ambiental Leticia Calzado, del programa Hogares Verdes del Centro Nacional de Educación Ambiental (Ceneam), propone cinco ideas para preparar ambientadores caseros "bastante fáciles y con productos totalmente naturales".

1. Ambientador contra polillas. Para hacer este ambientador natural basta con mezclar granos de arroz con espliego o lavanda. El contenido hay que guardarlo dentro de un saquito de tela en el armario.

2. ¿Quiere que la ropa huela bien? Pruebe con este ambientador natural, hecho con un bol de granos de arroz seco mojado con agua de rosas. Espere hasta que el arroz la absorba; entonces, haga un saquito con un poco de tela y métalo en los cajones.

3. Olores para dormir bien. Si quiere crear un ambiente tranquilo en casa, de forma natural, pruebe a mezclar escamas de jabón con manzanilla y, si tiene a mano, flor de azahar. Meta la mezcla en un saquito de tela. Si desea usarlo de noche para descansar, pruebe a colocarlo debajo de la almohada o en la mesilla.

4. Para alejar a los mosquitos. Si quiere ahuyentar a los mosquitos de casa, pruebe a partir un limón o naranja por la mitad e inserte en su cáscara granos de clavo (la especia). Puede ponerlo en la ventana y también en la habitación donde espere que no entren.

5. Cocinas con buen olor. El horno es uno de los electrodomésticos que más energía consumen de casa, pero pueden ayudar a aromatizar, a la vez que se aprovecha su calor residual. Para ello, introduzca cáscaras de cítricos en el horno, abra la puerta mientras que se enfría y deje salir la esencia.

