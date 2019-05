Sexo eco: así puedes hacer tu vida erótica más verde (y sin peligro)

Si comes alimentos orgánicos, compras productos sostenibles y has adoptado el mantra de reducir, reutilizar y reciclar a diario, no te resultará tan extraño mirar tu vida sexual y plantearte hacerla más ecológica. Y aunque puedas pensar que trasladar la conciencia verde o comportarte de forma sostenible con el planeta cuando disfrutas del placer más íntimo resulta solo un gesto, todo cuenta. No solo se imponen los lubricantes orgánicos, como el aceite de coco. Incluso la industria de la pseudocosmética sexual ofrece productos como preservativos veganos y juguetes eróticos biodegradables. Conoce estas y otras propuestas.