Día Mundial del Reciclaje: 10 ideas para celebrarlo ¡reciclando!

El problema viene cuando echamos un vistazo a las cifras. Porque España suspende en la recuperación de su basura. En 2017 solo reciclamos el 33,5 % del total de residuos desechados. Estos datos, los últimos de la Oficina Europea de Estadística Eurostat, están muy lejos de la media de la UE, donde el 46,4 % de estos residuos se recicla. Con este panorama, parece complicado alcanzar los objetivos comunitarios: reciclar al menos el 55 % de los residuos municipales en 2025, y llegar al 65 % en 2035.

Por tipo de material, lo que más reciclamos son envases metálicos, como latas y conservas. Según Ecoembes, ONG medioambiental que recicla los envases en España, ya recuperamos el 85,4 %. Lo segundo más reciclado son los envases de papel y cartón (el 80 %). Y, por último, el plástico, que tiene una tasa de reciclado del 75,8 %. En total, en 2018 se reciclaron 1.453.123 toneladas de envases de plásticos, latas, briks, envases de papel y cartón. Pero no sucede lo mismo con los aparatos eléctricos o el aceite usado, cuyas tasas de recuperación resultan mucho menores.

No obstante, "los datos mejoran y reflejan que los españoles cada vez tenemos menos dudas y sentimos menos barreras a la hora de separar en el contenedor adecuado envases que antes tirábamos a la basura, permitiendo así un mejor reciclaje", afirma Nieves Rey, directora de comunicación de Ecoembes.

Aunque vamos por el buen camino, aún queda bastante por hacer. Este 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, una jornada declarada por la Unesco que pretende ayudarnos a reconocer y valorar la importancia que tiene recuperar las materias que pueden tener una segunda vida. "Reciclar de forma apropiada no solo preserva los importantes recursos naturales, también asegura el futuro de nuestro planeta", señala Ranjit Baxi, presidente la Fundación Global del Reciclaje.

Cada vez que nos deshacemos de un teléfono móvil viejo, tiramos un envase de plástico al cubo de basura general -en lugar de depositarlo en el contenedor amarillo apropiado para su reutilización- o abusamos de objetos de un solo uso o de las bolsas de plástico, estamos gastando recursos naturales del planeta, que resultan finitos y están en riesgo de agotarse. "Los humanos hemos consumido más recursos durante los últimos 50 años que en toda nuestra historia previa -advierte Baxi- y los estudios alertan de que solo disponemos de 12 años para revertir nuestra tendencia y reponer parte del daño que hemos causado al entorno".

No es el único gesto, pero todo suma. Y gracias a la acción de reciclaje, conseguimos grandes beneficios ambientales. "Ahorramos materias primas, se ayuda a mantener un aire más puro porque hay menos emisiones de CO2 a la atmósfera y, además, reducimos el consumo de energía y el gasto de agua", apunta Rey.

Practica la economía circular en casa: 10 ideas DIY

Por enrevesado que parezca, empezar a reducir los residuos, reutilizar los materiales y recuperar los que puedan tener una segunda vida no constituye una actividad tan complicada. La clave reside en practicar la llamada economía circular: nuestros residuos tienen valor y permiten crear nuevos productos y artículos que nosotros mismos volvemos a utilizar. E incluso, aconseja Rey, podemos echar mano de la tecnología: el asistente inteligente A.I.R-e despeja dudas sobre cómo separar residuos.

También podemos sacar nuestro lado artístico y reutilizar. Estas diez ideas DIY (do it yourself) revelan el gran valor de los residuos: tienen más vidas que las que nosotros les damos. Y con ellas podemos empezar a celebrar el Día Mundial del Reciclaje desde nuestra propia casa, en la oficina o en el colegio.

10 consejos para practicar el reciclaje cada día Separa los envases de forma adecuada.

Dobla las cajas de cartón para ahorrar espacio en casa. Además, te resultará más cómodo transportarlas al contenedor azul. Y recuerda meterlas dentro.

para ahorrar espacio en casa. Además, te resultará más cómodo transportarlas al contenedor azul. Y recuerda meterlas dentro. Tira las botellas de plástico al contenedor amarillo. Con solo 80 botellas de plástico recicladas puede hacerse un anorak, ¡y con otras 70 más, fabricar una gabardina!

al contenedor amarillo. Con solo 80 botellas de plástico recicladas puede hacerse un anorak, ¡y con otras 70 más, fabricar una gabardina! Las latas de refrescos y de conservas van al contenedor amarillo también. ¿Sabías que sirven para fabricar nuevos productos de aluminio como envases, nuevas latas y hasta marcos de ventanas?

de refrescos y de conservas van al contenedor amarillo también. ¿Sabías que sirven para fabricar nuevos productos de aluminio como envases, nuevas latas y hasta marcos de ventanas? Recuerda que los briks van al contenedor amarillo, y no al azul.

Compra productos cuyos envases sean respetuosos con el medio ambiente.

Muestra a los más pequeños que reciclar resulta un juego divertido.

Reutiliza las bolsas de plástico tantas veces como puedas. Y, después, deposítalas en contenedor amarillo.

tantas veces como puedas. Y, después, deposítalas en contenedor amarillo. Llevar a tu Punto Limpio municipal o tienda de electrónica los aparatos eléctricos y electrónicos, bombillas y baterías .

. El aceite usado que acaba en el fregadero contamina el agua. Reutilízalo y mételo en un depósito de plástico para llevarlo al Punto Limpio.

