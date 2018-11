Ciudades sin tráfico, ¿compensa comprar un coche?

¿Automóvil nuevo o de segunda mano? ¿De gasolina, diésel o eléctrico? Estas preguntas pueden, en breve, ser sustituidas por otra: ¿Compro un coche o no compensa? Y es que adquirir un turismo no solo supone tener que destinar, de media, algo más de 16.000 euros, sino que conlleva numerosos gastos añadidos: impuesto de circulación, seguro, comprar o alquilar un garaje, pagar cada año la ITV, combustible... ¡Y desde el primer minuto! Si a ello le sumamos que el diésel está en el punto de mira, las ciudades cada vez más se cierran al tráfico y nuevos vehículos más amables con el medio ambiente toman el relevo, la pregunta no resulta descabellada. Por eso, si se está ante el dilema de comprar un coche, es conveniente leer este artículo.