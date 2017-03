¿Cómo elegir un casco para la moto?

Comodidad, diseño, precio... ¡y seguridad! Todas estas características son fundamentales en un casco y están en la lista que se propone en este artículo. Los cascos son imprescindibles para circular en moto , y no solo porque sea obligatorio utilizarlos y no hacerlo pueda acarrear una multa. Hay que llevar casco, sobre todo, porque su uso disminuye en un 29% los daños producidos en un accidente de moto, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). A continuación encontrará 13 de los mejores .

¿Casco integral o abierto? Depende de para qué se use

Cascos hay muchos. ¿Cómo saber si se acierta al adquirir uno? En principio, además de comprar siempre cascos homologados, debemos tener en cuenta su seguridad, peso, ventilación y talla, junto con el diseño. Pero también es fundamental su funcionalidad, qué uso se le dará.

Según este parámetro, habrá que utilizar cascos integrales o abiertos. Los primeros son de una sola pieza y cubren toda la cabeza, mentón y nuca. Pero, según el modelo, pueden tener poca ventilación y menos visibilidad que un casco abierto. Estos, por el contrario, no cubren el mentón y son más ligeros, aunque ofrecen una amplia visibilidad y resultan idóneos para pequeñas motos urbanas, pero no son seguros para circular por carretera ni a velocidades elevadas.

No es fácil elegir casco, por lo que el siguiente vídeo puede ser muy útil para escoger el que mejor se adapte a cada necesidad.

¿Qué más hay que mirar antes de comprar un casco?

Los cascos no caducan, pero hay que cambiarlos cada cierto tiempo. ¿Por qué? Por seguridad. Sus almohadillas interiores se deterioran y también lo hace la capa de poliestireno expandido que es la que absorbe los impactos. Por eso, cuando se note que ha llegado el momento de sustituirlo (entre cinco y siete años, según el experto), no hay que perder de vista algunas consideraciones antes de decidirse por uno nuevo.

En primer lugar, el casco tiene que estar homologado. Para saber si lo está, hay que asegurarse de que en él aparecerá lo siguiente: una etiqueta con la letra E, un número correspondiente al país donde recibe la homologación (en España es el 9) y la norma europea ECE R22-05. Además, a no ser que la economía no lo permita, es importante no comprar un casco usado, ya que puede tener daños que no se ven a simple vista... ¡y con lo que se juega es con la seguridad!

Es fundamental también la talla. ¿Por qué? De nuevo, por seguridad. Según estudios expertos, más del 50% de los compradores no elige la talla que necesita, lo que supone que, en caso de accidente, a veces el casco salga despedido. Un casco es de nuestra talla si se ciñe a los pómulos y se amolda al cráneo. No debe hacer una presión excesiva, pero tampoco puede haber holguras.

Cuestiones como el peso y la ventilación son también esenciales. Un peso excesivo es incómodo, pero, además, puede provocar más daños internos en caso de accidente. Y si se utiliza la moto para trayectos largos, es fundamental que la cabeza se mantenga fresca, por lo que será importante fijarse en la ventilación del casco. Si se vive en zonas lluviosas o se necesita durante el invierno, es conveniente que cuente con un sistema antivaho.

Aspectos como el diseño o el color también inciden en la seguridad y deben tenerse en cuenta (por ejemplo, los colores vivos o claros son más seguros, al ser más visibles de noche). Y, por supuesto, no hay que olvidarse del precio. No hay que escatimar en el momento de adquirir un casco, pero conviene no confundir calidad con precio, pues los hay asequibles y muy seguros.

¡13 de los mejores cascos!

Escoger y hacer una selección de los mejores cascos siempre es difícil. Por ello, para realizar el siguiente listado, se ha contado con la ayuda de los ranking de los más seguros y vendidos. También se ha considerado el informe de SHARP, una organización inglesa que vela por la seguridad de los cascos y los somete a 32 tipos de impactos, estableciendo después cuáles son los más seguros.

En la lista, que comienza con los de menor precio, se incluyen tanto cascos jet para trayectos cortos o rodar por ciudad, como cascos integrales -algunos de coste elevado- para llevar a cabo viajes largos por carretera:

1. Bottari Dragon, barato y para desplazarse en ciudad . No llega a los 50 euros, pero, a pesar de su bajo precio, tiene calidad y resistencia. Al ser un casco abierto (no cubre mentón y tiene una gran visibilidad), es uno de los modelos más apropiados para circular en motos pequeñas por ciudad. Además, se vende con una pequeña mochila para poder meter el casco en su interior.

. No llega a los 50 euros, pero, a pesar de su bajo precio, tiene calidad y resistencia. Al ser un casco abierto (no cubre mentón y tiene una gran visibilidad), es uno de los modelos más apropiados para circular en motos pequeñas por ciudad. Además, se vende con una pequeña mochila para poder meter el casco en su interior. 2. Jago MRHL01, un casco para trayectos cortos . Es también un casco abierto, muy ligero y resistente, muy cómodo e idóneo para realizar trayectos cortos, además de rodar por ciudad. Destaca por su buen precio, que ronda los 40 euros, y por su visera de sol integrada con protección UV. Además, el aire interior puede renovarse porque consta de dos entradas de aire.

. Es también un casco abierto, muy ligero y resistente, muy cómodo e idóneo para realizar trayectos cortos, además de rodar por ciudad. Destaca por su buen precio, que ronda los 40 euros, y por su visera de sol integrada con protección UV. Además, el aire interior puede renovarse porque consta de dos entradas de aire. 3. Jet Ride 701, diseño en cuero . Por un importe que oscila entre 50 y 60 euros se puede comprar este casco elegante, de cuero negro y realizado en policarbonato. Tiene una visera antirrayaduras y cuatro puntos de ventilación. Su interior es desmontable y lavable. Es un casco muy resistente a los golpes y muy apropiado para desplazarse en scooter por ciudad. Como en estos trayectos se puede llegar a gastar mucho combustible, viene bien poner en práctica estos 12 trucos para ahorrar gasolina en la moto

. Por un importe que oscila entre 50 y 60 euros se puede comprar este casco elegante, de cuero negro y realizado en policarbonato. Tiene una visera antirrayaduras y cuatro puntos de ventilación. Su interior es desmontable y lavable. Es un casco muy resistente a los golpes y muy apropiado para desplazarse en scooter por ciudad. Como en estos trayectos se puede llegar a gastar mucho combustible, viene bien poner en práctica estos 4. LS2 FF351, para todo tipo de trayectos . Con un precio asequible (56 euros), este casco integral tiene visor antiarañazos y ranuras de ventilación en varios puntos. Es un casco muy versátil, recomendable para circular por todo tipo de vías y hacer trayectos dentro de la ciudad o por carretera a larga distancia.

. Con un precio asequible (56 euros), este casco integral tiene visor antiarañazos y ranuras de ventilación en varios puntos. Es un casco muy versátil, recomendable para circular por todo tipo de vías y hacer trayectos dentro de la ciudad o por carretera a larga distancia. 5. BHR 50129, para meteorología adversa . Este casco, que se puede adquirir por 66 euros, es muy seguro, con doble visera resistente a arañazos y cinco tomas de aire para que haya buena ventilación. Funciona muy bien en trayectos largos y en condiciones meteorológicas adversas.

. Este casco, que se puede adquirir por 66 euros, es muy seguro, con doble visera resistente a arañazos y cinco tomas de aire para que haya buena ventilación. Funciona muy bien en trayectos largos y en condiciones meteorológicas adversas. 6. RIDE 901, con doble visera solar . Por unos 70 euros, el Ride 901 tiene doble visera solar para evitar tener que usar las gafas de sol dentro del casco. La visera, además, es antirrayaduras y desmontable. Este casco integral es muy ligero y resistente. Tiene un sistema de ventilación con mentonera y ventilaciones superiores y traseras, lo que evita la aparición de vaho.

. Por unos 70 euros, el Ride 901 tiene doble visera solar para evitar tener que usar las gafas de sol dentro del casco. La visera, además, es antirrayaduras y desmontable. Este casco integral es muy ligero y resistente. Tiene un sistema de ventilación con mentonera y ventilaciones superiores y traseras, lo que evita la aparición de vaho. 7. NZI Zeta, español y con emojis . El casco NZI Zeta es abierto y de estilo urbano. Tiene las versiones Monkeyman y Smile, con emojis. Puede guardarse debajo del asiento de cualquier scooter, por lo que es un casco idóneo para conducir en ellas. Su precio ronda los 150 euros.

. El casco NZI Zeta es abierto y de estilo urbano. Tiene las versiones Monkeyman y Smile, con emojis. Puede guardarse debajo del asiento de cualquier scooter, por lo que es un casco idóneo para conducir en ellas. Su precio ronda los 150 euros. 8. Bell Bullit, look vintage . Por 350 euros se puede lucir un look vintage pero con la seguridad y tecnología de 2017. Es un casco integral de gran resistencia a los impactos y un peso reducido, con un sistema de ventilación con cinco entradas de aire y una salida en la parte posterior del casco. Su interior tiene un tejido antibacteriano y es desmontable y lavable para una higiene perfecta.

. Por 350 euros se puede lucir un look vintage pero con la seguridad y tecnología de 2017. Es un casco integral de gran resistencia a los impactos y un peso reducido, con un sistema de ventilación con cinco entradas de aire y una salida en la parte posterior del casco. Su interior tiene un tejido antibacteriano y es desmontable y lavable para una higiene perfecta. 9. Shoei RF-1200, seguro y duradero . Este modelo integral de una de las marcas más conocidas es muy seguro y puede durar mucho, pues tiene una carcasa realizada con materiales que pueden soportar grandes impactos. Además, cuena con un sistema especial para absorber el sudor, algo que ayuda a mantener la cabeza seca cuando se usa. Lo hay en cuatro tamanos diferentes y se puede personalizar. Su coste es elevado: ronda los 500 euros.

. Este modelo integral de una de las marcas más conocidas es muy seguro y puede durar mucho, pues tiene una carcasa realizada con materiales que pueden soportar grandes impactos. Además, cuena con un sistema especial para absorber el sudor, algo que ayuda a mantener la cabeza seca cuando se usa. Lo hay en cuatro tamanos diferentes y se puede personalizar. Su coste es elevado: ronda los 500 euros. 10. AVG Ti Tech Barberá, un casco a prueba de impactos . Capaz de aguantar impactos a gran velocidad, es uno de los modelos más ligeros de su gama por estar elaborado en fibra de vidrio. Su interior es desmontable y tiene un buen sistema de ventilación, además de pantalla antivaho. Su precio alcanza los 550 euros y es muy bueno para viajes largos en moto. En caso de hacerlos, es importante aprender cómo hacer una maleta para viajar en moto.

. Capaz de aguantar impactos a gran velocidad, es uno de los modelos más ligeros de su gama por estar elaborado en fibra de vidrio. Su interior es desmontable y tiene un buen sistema de ventilación, además de pantalla antivaho. Su precio alcanza los 550 euros y es muy bueno para viajes largos en moto. En caso de hacerlos, es importante 11. Schubert C3 PRO, el casco más silencioso . Este casco, que tiene un importe aproximado de 500 euros, es muy silencioso. Esta prestación contribuye a la concentración y a la seguridad del motorista. Además, incluye una visera solar que se puede desplegar o recoger con un simple movimiento de la mano sobre un pasador que hay en el borde del casco. Se puede utilizar tanto para trayectos rápidos como para viajes largos.

. Este casco, que tiene un importe aproximado de 500 euros, es muy silencioso. Esta prestación contribuye a la concentración y a la seguridad del motorista. Además, incluye una visera solar que se puede desplegar o recoger con un simple movimiento de la mano sobre un pasador que hay en el borde del casco. Se puede utilizar tanto para trayectos rápidos como para viajes largos. 12. BMW Race, estabilidad y amplitud de visión . Fabricado en fibra de vidrio, tiene un alerón trasero para darle estabilidad a altas velocidades. Su visera, con un diseño en curvatura, permite un amplio ángulo de visión. El interior se puede extraer y lavar y dispone de un sistema que impulsa la humedad hacia el exte­rior. Es un casco muy caro, que ronda los 700 euros.

. Fabricado en fibra de vidrio, tiene un alerón trasero para darle estabilidad a altas velocidades. Su visera, con un diseño en curvatura, permite un amplio ángulo de visión. El interior se puede extraer y lavar y dispone de un sistema que impulsa la humedad hacia el exte­rior. Es un casco muy caro, que ronda los 700 euros. 13. ARAI RX 7V, el más innovador. Con un precio de casi 700 euros, este casco integral es muy ligero y está fabricado en fibra de vidrio reforzada con una nueva resina. Esta, además de ser más resistente, sirve para aligerar el peso del casco. Además, incorpora nuevos sistemas de bloqueo y sustitución de la visera, mayor ventilación interna y un interior más confortable, con espacio extra para la barbilla.

