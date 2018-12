Patinete eléctrico, ¿un intruso en la ciudad?

1. ¿Necesito seguro para circular en patinete eléctrico?

Si el patinete eléctrico es propio, no es necesario contratar un seguro para poder circular con él. En cualquier caso, podemos comprobar si en nuestra póliza de seguro de hogar tenemos incluida alguna cobertura de responsabilidad civil para bicicletas y patinetes, algo que es habitual (aunque no esté generalizado). En el caso de que el patinete sea alquilado, el seguro sí es obligatorio y debemos constatar que el contrato de alquiler incorpora un seguro de responsabilidad civil y seguro personal de accidentes para el conductor.

2. ¿Es obligatorio el uso del casco?

Depende. En el caso de que el patinete sea propio, es obligatorio hasta los 16 años. A partir de esa edad no es obligatorio, pero sí recomendable. También es obligatorio el empleo del casco para los conductores de patinetes eléctricos de gran tamaño (los vehículos de tipo B) y para los usuarios de patinetes eléctricos alquilados y de uso turístico. De momento, la DGT no ha dado pistas al respecto sobre si incluirá o no este punto en la futura normativa, pero los expertos coinciden en que sí debería ser obligatorio sobre todo por la vulnerabilidad a la que se expone el usuario. Esto es muy importante cuando el patinete comparte la vía de circulación con el resto de medios de transporte, como ocurre en las grandes ciudades. Hay que tener en cuenta que es un vehículo que puede ir a gran velocidad y carece de protección, por lo que es muy sensible a baches, golpes, frenazos, etc.

3. ¿Los menores de edad pueden conducir un patinete eléctrico?

Depende de las ordenanzas municipales. En Madrid, la edad mínima para conducir un patinete eléctrico es de 15 años. En Barcelona se amplía a los 16 años, y los menores de 16 podrán utilizarlos fuera de las zonas de circulación en espacios cerrados al tráfico bajo la responsabilidad de sus padres, madres y tutores. Y en Pamplona, la edad legal desciende hasta los 14 años. Por cierto, como un patinete eléctrico es un vehículo de movilidad personal, su uso debe ser unipersonal. Más de dos personas sobre un patinete es peligroso y algunas empresas de alquiler especifican que está prohibido llevar pasajeros.

4. ¿Se puede circular por la acera?

Esta cuestión es clave. A falta de que se apruebe una ley estatal que podría estar lista el próximo verano, los ayuntamientos prohíben la circulación de los patinetes eléctricos por las aceras y por los espacios peatonales. Es decir, solo pueden subir a las aceras los patinetes que no tengan motor y no superen los 5 km/h. El objetivo es proteger al peatón y garantizar su seguridad para evitar así que se produzcan atropellos. El resto de vehículos de movilidad personal deben circular solo por la calzada. También podrán ocupar los carriles bici, pero nunca por el carril bus ni por los denominados ciclocarril. Además, deberán disponer de timbre, sistema de frenado, luces y elementos reflectantes homologados. Cuando no haya opción de circular, el usuario debe bajarse e ir andando por la acera.

5. ¿A qué velocidad puedo circular?

En la instrucción que la DGT promulgó en 2016 donde cataloga a los patinetes eléctricos como VMP, declara que la velocidad máxima para los de tipo A es de 20 km/h (en los de tipo B se amplía a 30 km/h). Madrid establece el límite máximo en 30 km/h, mientras que Barcelona lo rebaja en algunos casos a los 10 km/h. En cualquier caso, hay que estar pendientes de la señalización.