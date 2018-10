¿Cuánto me cuesta pintar el coche?

Pintar todo el coche o solo una parte, el tipo de pintura escogido e incluso la ciudad en la que se hace el trabajo determinan el precio final de pintar un vehículo. De media, cuesta 1.400 euros. Resulta más gravoso de lo que muchos clientes esperan, pero es una tarea para profesionales, si no queremos que, al final, nos salga más caro. Pero si no tenemos presupuesto, también está la opción de dejar el automóvil como nuevo por menos dinero. ¿Cómo? En este artículo lo analizamos. Pero un avance: una solución es no pintarlo entero y otra posibilidad, realizar tan solo un pulido de la carrocería, cuyo precio medio ronda los 300 euros.