Coches autónomos, ¿necesito carné de conducir?

Permiso de conducir para coches autónomos, ¿sí o no?

Los coches autónomos han dejado de formar parte del futuro y ya son una realidad. Todavía no se ven en las carreteras españolas -al menos, de manera habitual-, pero esta posibilidad puede estar muy cercana: en 2020, auguran voces del sector. Por eso, expertos y responsables de tráfico ya se plantean cómo será su implantación y de qué modo afectará a los conductores.

Una de las cuestiones fundamentales es saber si habrá que contar con un carné para poder utilizarlos. Como señala Clara Bayón, desde la Confederación Nacional de Autoescuelas, "en el momento que sea necesario que el conductor intervenga para algo, será necesario el permiso de conducir".

Los coches autónomos que existen en la actualidad precisan de un conductor que pueda actuar en caso de incidencia, por lo que deberá poseer permiso de conducción. Más allá de lo que ocurra en el futuro, "siempre que exista un volante y mandos para manejar el vehículo, los errores serán principalmente humanos, como ocurre hoy día", por lo que para obtener un carné habrá que continuar enseñando educación vial.

No obstante, como indica la experta, es obvio que la tecnología motivará un cambio legislativo a este respecto "y, por ello, habrá que definir nuevos permisos, nuevas pruebas, etc." De hecho, algo ya se mueve: un informe de la Fundación MAPFRE recomienda a la Unión Europea que los exámenes de conducir de hoy en día se actualicen para comprobar si los conductores están preparados en caso de tener que asumir el control de un vehículo autónomo.

¿Cómo será el carné de conducir para coches autónomos?

Los coches autónomos no necesitan un conductor, pero esto no significa que no haya que conocer cómo funciona el automóvil. Hay que tener en cuenta que los vehículos autónomos, incluso si llegaran al nivel 5 (el máximo de conducción autónoma, donde el conductor más que serlo es un mero pasajero), no son perfectos y pueden tener averías. En este caso, un pasajero-conductor debe estar preparado para solventar cualquier incidencia.

¿Será necesario entonces recibir clases para manejar un coche autónomo? La respuesta de la Confederación Nacional de Autoescuelas es clara: "Mentras el conductor sea conductor, y no un pasajero, deberá aprender precisamente a conducir".

Y esto no afecta solo a los nuevos conductores... ¿Y si ya lo es? ¿Habrá que volver a recibir clases e incluso sacarse otra vez el carné? "Todo apunta a que sí", afirma Bayón, aunque dependerá de lo que se legisle en función de los avances tecnológicos.

En 2020 llegarán los coches autónomos a España

La mayoría de marcas de automóviles se inclinan por señalar el año 2020 como el inicio de la generalización de estos vehículos. Sin embargo, ya hay coches comercializados con funciones de conducción semiautónoma, como el Tesla Model S, con autopiloto, o el nuevo Mercedes Benz Clase E, un modelo capaz de frenar, de girar, de cambiar de carril y de adelantar prácticamente solo.

Asimismo, Audi anunció este verano que ya está en producción el A8 2018 Powered by Nvidia, un turismo autónomo de nivel 3: implica que no haría falta tocar pedales ni volante, ni tampoco mirar a la carretera, pero se considera que en determinadas circunstancias el piloto tendría que estar pendiente para intervenir.

Teniendo en cuenta estos datos es preciso adaptarse a esta nueva realidad, y en España la Dirección General de Tráfico (DGT) ya empezó a hacerlo hace tiempo. Así, en 2015 publicó una instrucción para permitir, fomentar y atraer la realización de pruebas de vehículos de conducción automatizada.

Niveles de conducción autónoma Nivel 1 . Los coches ayudan a mantener una velocidad fija y el vehículo en el carril.

Nivel 2 . Los automóviles se mantienen en el carril, pueden regular la velocidad y frenar para no acercarse demasiado a otro. Necesitan que el conductor esté pendiente.

Nivel 3 . Los vehículos pueden elegir cambiar de carril, adelantar o dejarse adelantar, pero precisan de un conductor en alerta. No pueden circular por ciudad.

Nivel 4 . El coche puede funcionar sin que el conductor esté atento. Pero para ello tendría que haber un entorno seguro, donde todos cumplieran las normas de circulación.

Nivel 5. El automóvil realiza todas las funciones de manera autónoma e incluso puede reaccionar ante los imprevistos.

