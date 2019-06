¿Qué hago si me atropella un patinete?

Me arrolla un patinete: ¿reclamo al seguro?

Una anciana de 92 años atropellada en Cataluña fue la primera víctima mortal que causó un patinete eléctrico. Pero hay muchos más afectados por el enorme crecimiento en las cifras de VMP. Los patinetes provocan numerosos atropellos y heridos y, en muchos casos, las víctimas no saben que pueden reclamar una indemnización, ya sea al seguro o al propietario del vehículo a título personal. Hoy en día no es obligatorio asegurar un patinete, por tanto no en todas las ocasiones intervendrá un seguro en caso de accidente, explica Javier Guardiola desde seguropatinete.com.

El seguro de hogar puede cubrir un atropello con patinete si incluye la cobertura de responsabilidad civil

Sin embargo, como matiza Manuel Castellanos, abogado y presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), el hecho de que no exista un seguro específico de patinetes (diversas compañías lo están estudiando), no implica que no haya un seguro que pueda cubrir el daño causado. ¿Cómo es posible? "Podría utilizarse el seguro de hogar si contuviera la cobertura de 'responsabilidad civil' de su tomador", que cubre daños a terceros (dentro y fuera de la vivienda), que causen el tomador o quienes convivan con él.

Otras veces, el conductor es un particular, pero el vehículo pertenece a una empresa de alquiler. ¿A quién pedir, entonces, responsabilidades si te atropella un patinete de alquiler? "El responsable civil directo es el usuario, y el responsable civil subsidiario, el propietario; al menos es así en los casos de vehículos de a motor", aclara el abogado. La empresa debe tener seguro, como señala Javier Guardiola, y en este caso "el conductor está cubierto por ese seguro". Lo que debe hacer la compañía es facilitarte el contacto del seguro para que te hables con ellos y poder reclamar los daños.

¿Puedo denunciar al autor del atropello?

¿Debes denunciar al conductor del patinete que te ha atropellado? No. La denuncia no es pertinente porque "no es un hecho penalmente denunciable, ya que no existe tipo delictivo que lo contemple", manifiesta Castellanos. Pero si el conductor o el seguro no se hacen responsables de los daños, se puede "demandar por la vía civil frente al que causa el daño, en aplicación del artículo 1.902 del Código Civil".

Si se diera la circunstancia de que quien conduce el vehículo de movilidad personal que te arrolla es menor de edad, también puedes reclamar. En este caso, los responsables del daño serían sus padres (o sus tutores) y deben responder por los actos del menor implicado en los hechos.

Las pautas de actuación ante un atropello de patinete

¿Cómo debes proceder, entonces, si has sido víctima de un atropello con un patinete? En cuanto sucede un accidente y hay daños, puedes seguir estos pasos, como señala Javier Guardiola:

Lo primero que hay que hacer es identificar al conductor y tratar de llegar con él a un acuerdo: si tiene seguro, tomar los datos, pero si no, debes pedirle sus datos personales, dirección, etc.

y tratar de llegar con él a un acuerdo: si tiene seguro, tomar los datos, pero si no, debes pedirle sus datos personales, dirección, etc. Conviene contar con testigos que puedan acreditar que existe un "nexo causal" entre el atropello y las lesiones que has tenido.

que puedan acreditar que existe un "nexo causal" entre el atropello y las lesiones que has tenido. Hay que llamar a la policía para que quede constancia del accidente.

para que quede constancia del accidente. Debes acudir a un hospital para que te revisen y hagan un informe detallado de los daños que has sufrido. De este modo tendrás todo el suceso documentado .

para que te revisen y hagan un informe detallado de los daños que has sufrido. De este modo tendrás todo el suceso . Si no llegas a un acuerdo o una solución satisfactoria, puedes presentar una reclamación por responsabilidad civil frente a quien, por culpa o negligencia, te causa un daño (artículo 1.902 del Código Civil).

RSS. Sigue informado RSS sobre patinete