Ibuprofeno con receta: desde cuándo (y por qué) ya no será de venta libre en farmacias

Una de cada tres personas en nuestro país toma una dosis diaria de ibuprofeno más alta de la recomendada, según la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Y no solo eso. Consumimos de media al año 14 antiinflamatorios no esteroideos (AINE) por persona. Para evitar la automedicación, sobre todo, y poner freno a los excesos en las dosis, el ibuprofeno de 600 mg solo se podrá adquirir en las farmacias con receta médica, ya que este fármaco no es inocuo, como explicamos a continuación.