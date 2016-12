Métodos anticonceptivos: falta información

Desinformación en sexualidad

A pesar de la gran cantidad de información que circula por Internet, al alcance de casi todos, sorprende la información errónea y los mitos que persisten en algunos grupos de población. Cuando esta desinformación está relacionada con aspectos de salud, la cuestión no es baladí. Un estudio reciente ya ponía de manifiesto lo que se suponía: millones de búsquedas que se hacen en la Red están relacionadas con el bienestar, sobre todo con la salud de la mujer. Sin embargo, el problema radica en que los sitios de dónde se obtienen la mayoría de las respuestas son foros femeninos, Facebook y Twitter, de mano de otras usuarias o de desconocidos. Hay que tener en cuenta que no todo lo que hay en Internet es fiable ni tiene el rigor esperado. Y en los temas sobre salud sexual y reproductiva no iba a ser menos.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Anticoncepción, se presentó en Madrid la investigación 'Mitos y realidades sobre sexualidad y anticoncepción', que demuestra la gran desinformación que existe todavía, sobre todo en las jóvenes nacidas entre 1980 y 1990, las que ahora tienen entre 26 y 36 años. Uno de sus resultados que más preocupa a los especialistas es que solo una de cada cuatro mujeres españolas afirma sentirse lo bastante informada sobre anticonceptivos y sexualidad que justifique su toma de decisiones.

Uso inconsistente del preservativo

El 52% de las mujeres que optan por el preservativo dice que los utiliza en cada relación sexual

Según las conclusiones del 'Estudio poblacional sobre el uso y la opinión de los métodos anticonceptivos en España', llevada a cabo por la Sociedad Española de Contracepción (SEC) y elaborada en 2016, la mitad de los embarazos en nuestro país no son planificados y el motivo principal sería el uso inconsistente del condón. En realidad, hasta un 10% de las mujeres en edad fértil que no utilizan ningún método anticonceptivo está en riesgo de quedar en estado. En este sondeo participaron más de 2.200 mujeres de todo el ámbito nacional, con edades entre los 14 y los 49 años.

Según se deprende de los resultados, el 52% de las mujeres que optan por este método anticonceptivo dice que lo emplean en cada relación sexual. El preservativo es el método anticonceptivo más utilizado (28,4%) en todas las franjas de edad, sobre todo entre los 20 y los 24 años (38,3%). No obstante, solo el 31% de las mujeres lleva consigo condones por si los necesitan y pocas también son las que los compran: un 20,2% lo hacen siempre, mientras un 38,5% solo los adquiere de forma ocasional. Además, a pesar de ser el más usado, no siempre se emplea de manera adecuada, aspecto que puede hacerle perder efectividad: un 31% se lo pone cuando la relación sexual ya se ha iniciado y el 42% no lo utiliza cada vez que tiene una relación sexual. De hecho, solo la mitad de las que opta por este método se lo coloca en el momento previo al inicio de la relación.

Cómo utilizar el preservativo de manera correcta

Desde la SEC advierten de que los preservativos deben comprarse siempre en establecimientos con garantía y verificar que están homologados y cuál es su fecha de consumo preferente. Hay que guardarlos en un lugar lejos del calor y sin doblar.

En cuanto a su utilización, hay que ponerlos desde el mismo momento de la erección, manipularlos con cuidado, comprobar que esté al derecho y desenrollarlo por completo hasta la base del pene, con precaución de no romperlo. Es muy importante cerciorarse de que no quede aire en la punta, lugar donde se depositará el semen. Después de la eyaculación, cuando el pene empieza a perder erección, hay que sujetarlo para que no se quede retenido. Con el objetivo de asegurarse de que no se ha roto durante la penetración, se recomienda hacerle un nudo o llenarlo de agua.

Los preservativos pueden romperse. En los casos en que esto sucede, está la opción de la píldora del día después, aunque en muchas ocasiones lo que sucede en realidad es que no se utiliza. Hay que tener en cuenta que el embarazo no deseado no es la única consecuencia de no emplear un método de barrera. También existe el peligro de contraer una enfermedad de transmisión sexual. En realidad, el preservativo está considerado la medida estrella de prevención de las ETS.

Poca prevención: enfermedades de transmisión sexual En los últimos años, los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE, 2014) señalan que hay un repunte de contagios de enfermedades de transmisión sexual, tanto las provocadas por bacterias como por virus, sobre todo en la franja de edad que abarca de los 25 a los 35 años: sífilis, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o del papiloma y gonococia son las más frecuentes. Contrariamente a lo que sucedió en la década de los noventa, con la aparición del sida, el temor al contagio provocó un aumento del uso del preservativo. Sin embargo, a medida que la tendencia del número de los contagios se ha frenado, la actitud de prevención también se ha relajado, lo que ha favorecido un repunte de estas infecciones. Según el informe anual de RENAVE, en España la tasa de nuevos diagnósticos de VIH, pese a ser similares a las de otros países de la Organización Mundial de la Salud (OMS), son superiores a la media del conjunto de la Unión Europea. El VIH se transmite, en la mayoría de los casos, por vía sexual y el grupo que presenta una mayor incidencia son los hombres homosexuales, cuyas cifras aumentan cada año. En cuanto a la sífilis, también se produjo un incremento durante el periodo 2008-2014. La mayor parte fueron hombres con una edad al diagnóstico entre los 25 y 44 años. De igual manera sucede con la infección gonocócica. La situación epidemiológica muestra una subida continua en la tasa de incidencia desde 2009, con mayor afectación entre personas de los 25 a los 34 años y, sobre todo, hombres.

