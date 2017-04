Medicamentos sin receta, ¿conoces sus riesgos?

Los medicamentos sin receta médica no precisan diagnóstico o prescripción médica, pero sí el consejo farmacéutico. Se utilizan para el tratamiento de afecciones leves. Aunque sean para males menores, deben cumplir los mismos requisitos en cuanto a autorización de comercialización que el resto, asegurando su eficacia, seguridad y calidad.

Según se informa en el Portal de Salud de la Comunidad de Madrid, hay unas características diferenciales entre estos medicamentos de venta libre y los que se dispensan bajo receta médica: las sustancias que contengan están establecidas bajo normas del Ministerio de Sanidad y su administración excluye la vía parenteral; su indicación se restringe a la prevención, alivio o tratamiento de síntomas leves; el precio de venta al público es libre (no regulado por las autoridades sanitarias); el ciudadano paga su importe íntegro (no están financiados con recursos públicos); y se pueden publicitar (aunque la información debe ajustarse a criterios de veracidad y no deben suponer un riesgo para los consumidores). Además, como no deja de ser un medicamento, es condición sine qua non que la caja contenga un prospecto con la composición, indicaciones, posología, contraindicaciones, precauciones, efectos secundarios y otras advertencias.