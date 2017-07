Estar en forma no cuesta tanto

Ya no hace frío, no da tanta pereza salir a la calle, se hace más vida fuera de casa... Ya no hay excusas para no hacer ejercicio físico. Eso sí, ahora resulta muy fácil empezar, pero luego hay que continuar todo el año. Y es que la constancia es la clave. No importa la edad que se tenga. Si se hace ejercicio, siempre se encuentran beneficios frente al cáncer. Además, se pone bajo control el sobrepeso, se reduce el estrés, se mejora el estado de ánimo y se aumentan las relaciones sociales. ¿Preparados? A continuación se dan siete indicaciones para comenzar a hacer ejercicio, incluso para quienes no tienen tiempo para ello, y se apuntan los beneficios para la salud que conlleva su práctica.