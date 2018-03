Oxigenoterapia: ¿cuáles son sus beneficios y limitaciones?

El oxígeno es fundamental para los seres vivos. Sin este gas la vida no sería posible. Si al respirar la persona no recibe el aporte necesario de oxígeno, se encontrará ante una situación de insuficiencia respiratoria que requerirá ser tratada con oxigenoterapia. En el siguiente artículo se explica cómo el cuerpo humano obtiene el oxígeno, qué ocurre si los niveles son bajos y de qué manera puede ayudar la oxigenoterapia a mejorar esa situación .

Cómo obtenemos el oxígeno

Al inspirar, el aire cargado de oxígeno entra en el aparato respiratorio y circula por su interior hasta llegar a los alveolos. En ellos el oxígeno pasa a la sangre para que se distribuya por todo el organismo y este pueda funcionar. Mientras, el dióxido de carbono de la sangre, que es el gas de desecho que ha producido el cuerpo, pasa a los alveolos para ser eliminado en la espiración.

Qué ocurre si los niveles de oxígeno son bajos

Cuando los pulmones no pueden realizar bien su función, como ocurre en algunas enfermedades respiratorias (EPOC, fibrosis pulmonar, etc.), el aire inspirado no llega del modo correcto a la sangre y, por lo tanto, la cantidad de oxígeno suministrada al organismo será insuficiente para su buen funcionamiento. Las personas con este problema tendrán mayor dificultad respiratoria, sobre todo al hacer ejercicio, sus labios y uñas se tornarán azuladas y podrán aparecer problemas de memoria, habla o concentración.

Oxigenoterapia: una ayuda que afecta la vida cotidiana

La oxigenoterapia es un tratamiento médico que consiste en la administración extra de oxígeno. Se pautará, siempre que el médico lo considere oportuno, en pacientes con síntomas de insuficiencia respiratoria y con una concentración de oxígeno en sangre, medida mediante gasometría, menor de 55-60 mmHg.

El dispositivo utilizado, el tiempo de uso y la cantidad a administrar, medida en litros por minutos (l/min), será prescrita en función de la situación clínica de cada persona. Es un tratamiento individualizado.

Su administración comienza en el hospital durante el ingreso en el que se ha detectado la situación de insuficiencia respiratoria y, en diversas ocasiones, tiene que ser aplicada en la propia vivienda, ya sea por un tiempo limitado o ilimitado.

Los tratamientos de oxigenoterapia domiciliaria requieren una utilización mínima de unas 16 horas, lo que implica cambios importantes en el estilo de vida de los pacientes. En primer lugar, se les instalará un sistema administrador de oxígeno para su casa, adecuado a sus necesidades, al que tendrá que estar conectado durante las horas de administración del tratamiento, incluyendo el tiempo en el que realiza su higiene personal y todas aquellas actividades de la vida diaria que supongan un mínimo esfuerzo.

En algunos casos incluso será precisa su uso para salir a la calle, por lo que sería necesario que la persona disponga de un dispositivo portátil. Estos sistemas tienen escasa autonomía, lo que supone que, en ocasiones, el paciente no podrá realizar actividades tan habituales como ir a comprar, al cine, al teatro...

El tratamiento no debe suspenderse ningún día. Cuando un paciente quiere salir de viaje, por ejemplo, necesita solicitar a la empresa organizadora que le instale un dispositivo suministrador de oxígeno en su lugar de destino. Su utilización puede estar limitada en medios de transporte como el avión, requiriéndose permisos especiales para su uso. Por todo ello, la vida de paciente puede verse limitada.

¡Actívate con Oxígeno!

La Fundación Lovexair ha lanzado la campaña "¡Actívate con oxígeno!" para dar voz a los pacientes que son usuarios de oxigenoterapia. A través de esta iniciativa, la Fundación quiere conocer las necesidades que tienen los pacientes que son usuarios de oxígeno y, principalmente, detectar las dificultades a las que se enfrentan al viajar.

La finalidad de esta encuesta es elaborar un informe que se presentará ante una mesa de debate integrada por los distintos agentes que intervienen a la hora de gestionar un viaje. El propósito es hacer un reglamento donde se unifiquen criterios que permita a los pacientes mejorar sus condiciones a la hora de viajar con oxígeno. Los interesados pueden completar la encuesta en este enlace.

La encuesta cuenta con el aval científico de la Sociedad de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP) y el aval social de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). A su vez, empresas privadas y entidades como Feder, Neumosur y Alfa-1 España también colaborarán con la Fundación en la distribución de este cuestionario.

