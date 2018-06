El lado oscuro del sol

El 25 % de las personas no sabe protegerse de los rayos ultravioleta. Así lo mostró un estudio realizado por EROSKI CONSUMER en 2013, a raíz de entrevistas con 1.800 consumidores. En ese mismo informe, el 96 % de los encuestados aseguraba utilizar fotoprotectores, pero reconocían que no siempre saben elegir el más adecuado para su piel. Muchos no siguen las recomendaciones de los expertos. Como afirma la doctora Natalia Ribé, especialista en medicina antiaging, "hay que embadurnarse media hora antes de la exposición, aplicar como mínimo 2 mg por cm2 de producto y repetir la operación cada dos horas, después de meterse en el agua o de practicar ejercicio o si se ha sudado mucho". Pero esto no es todo. En este artículo repasamos algunas sombras que arroja la costumbre de tomar el sol.