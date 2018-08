Chanclas: 9 razones para limitar su uso

En el capazo playero o la mochila de piscina de este verano no deben faltar, además de la crema protectora, las chanclas. Sí, de camino lo conveniente es llevarlas en la bolsa, y no en los pies, ya que, como recomiendan los expertos podólogos, las chancletas están pensadas solo para utilizarlas en playas, piscinas, vestuarios y duchas públicas, a fin de evitar afecciones dérmicas, como la aparición de hongos o verrugas en los pies. En este artículo explicamos por qué en verano no se debe hacer un uso excesivo de las chanclas y qué calzado sería el más adecuado para caminar bien fresco.