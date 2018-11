Jorge del Romero, director médico del Centro Sanitario Sandoval (Madrid)

En 2018 el Centro Sanitario Sandoval (Madrid) cumple 90 años . Al frente está su director médico, Jorge del Romero, quien también forma parte del Grupo de Estudio de Enfermedades de Transmisión Sexual (GEITS) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ( Seimc ) . El centro de atención de ITS (infección de transmisión sexual) que dirige es una de las grandes clínicas de la Unión Europea especializada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de este tipo de afecciones: atiende casi 30.000 consultas y diagnostica entre 3.000 y 4.000 ITS cada año. Del Romero es un experto en todo lo concerniente a la infección por el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) y otras infecciones de transmisión sexual, que están repuntando en España .

¿Cuál es la situación de las ITS en España?

En los últimos diez años ha habido un progresivo incremento de la incidencia de las ITS. Este repunte afecta fundamentalmente a hombres, pero también a mujeres, aunque en menor medida, al menos de momento. Se ha observado en numerosos centros de atención de ITS situados en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, Baleares, Canarias... sobre todo en ciudades grandes.

¿Cuál es la causa de este incremento?

Probablemente, por la pérdida del miedo al sida, motivada por la gran eficacia clínica del tratamiento del VIH, además de la gran eficacia preventiva de ese mismo tratamiento. Y es que el tratamiento no solo afecta y mejora significativamente la salud de las personas que lo toman, sino también evita la transmisión sexual del VIH. Por otra parte, también ha influido el incremento del consumo de nuevas drogas asociadas a las relaciones sexuales y la facilidad de contactar a través de Internet o aplicaciones para móviles con personas a la medida de los deseos de cada uno.

¿En qué ITS se ha producido ese repunte?

"En la actualidad, solo queda un único tratamiento de elección para el gonococo que produce la gonorrea; el resto son inútiles"

La sífilis, la gonorrea y la clamidiasis son las tres ITS en las que ha aumentado el número de casos de forma muy significativa. En cambio, la incidencia de infección por VIH parece que comienza a descender, debido a que el tratamiento es muy eficaz para mejorar la salud de las personas e incrementar su supervivencia (se asemeja a la población general) y también para evitar la transmisión del VIH, pues las personas que se tratan permanecen con carga viral de forma indetectable y no lo transmiten a sus parejas sexuales.

En cambio, hay superbacterias que se resisten ante ciertos antibióticos.

Hace años que el gonococo, la bacteria que produce la gonorrea, está aumentando la resistencia a diversos antibióticos. En la actualidad, solo queda un único tratamiento de elección (ceftriaxona); el resto son inútiles. De no descubrirse o identificarse nuevas familias de antibióticos, de momento solo queda ese. Hay numerosos estudios de vacunas con efecto preventivo y de nuevos fármacos o antibióticos que pudieran permitir otra opción diferente, pero sin resultados.

¿Cómo prevenir estas enfermedades?

Con vacunas, en el caso de la hepatitis A y B. Pero en prevención primaria, como no sea mantener relaciones sexuales protegidas en todo tipo de práctica, incluyendo el sexo oral, poco más hay. Por supuesto, la abstinencia o la monogamia cerrada también son seguras.

La vacuna del virus del papiloma humano (VPH), ¿también para los hombres?

Si el VPH causa cáncer de cuello en una chica, lo más probable es que se lo haya contagiado un chico. Por eso, debería ser universal y estar en el calendario vacunal tanto para hombre como para mujer, porque ambos están expuestos al virus en sus relaciones sexuales. Es una recomendación de hace años. Pero la vacuna no es obligatoria, por lo que la opción es comprarla. Otro tema es que estén disponibles.

¿En qué hay que incidir, entonces, para frenar este incremento?

"Una manera de prevenir de forma secundaria es tratar de inmediato a quienes tienen una ITS"

Por un lado, en la información. Las campañas en televisión insisten en que el uso del preservativo previene la clamidia, la gonorrea y, por supuesto, el VIH. Pero también hace falta información del efecto de las drogas en la conducta sexual. Una persona no es del todo consciente de los riesgos que puede asumir cuando tiene sexo bajo la influencia del alcohol u otras nuevas drogas psicotrópicas. La información, la formación y la responsabilidad de cada individuo para asumir una conducta sexual segura para ellos y sus parejas es importantísimo.

¿Y además?

La otra manera de prevenir de forma secundaria es tratar de inmediato a quienes tienen una ITS. En las de origen bacteriano, el tratamiento cura a las personas y corta la cadena de transmisión. Así que el acceso fácil y sencillo a centros de atención de ITS de toda España y que sea sin barreras administrativas para todas las personas que tienen una ITS o que sospechan de que la tengan es muy importante para acceder a la medicación, en caso de que haya, o al tratamiento.

El Centro Sanitario Sandoval que dirige hace esta labor...

La información y formación no es responsabilidad de los centros, sino de los responsables de Salud Pública de todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay que alertarles de que llegue la información a los jóvenes, escuelas, colegios, maestros, menos jóvenes también, porque las infecciones sexuales están ahí y pueden afectar a cualquier hombre, mujer o transexual que mantenga sexo sin preservativo.

¿A los padres qué les aconseja?

Que se informen bien de los factores comentados: drogas, internet, móviles y facilidad de contactos y de la necesidad de usar preservativo para evitar ITS y embarazos no deseados. Es lo clásico, pero imprescindible. Además, es importante tratar de que sus hijos sean responsables en la esfera sexual para disfrutar de las relaciones sin que les perjudique a su salud.

