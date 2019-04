La falta de vacunas sí deja huellas (y las puedes ver en tu entorno)

El 9 de abril, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, decretaba una "emergencia pública" por la epidemia de sarampión que avanza en la ciudad desde el pasado mes de octubre. Esta crisis sanitaria afecta mayoritariamente a las comunidades judías ultraortodoxas y suma ya casi 300 casos, en su mayoría en menores de 18 años. Entre ellos circula una publicación que anima a no vacunarse, en contra del criterio de las autoridades sanitarias, alegando que las vacunas producen autismo y que contienen "ADN de mono, rata y cerdo". Por muy peregrino que parezca, este bulo se encuentra con no pocas personas que le otorgan una credibilidad que no tiene, y que adquiere especial relevancia pública al celebrarse estos días la Semana Mundial de la Inmunización. Asistimos a una epidemia de bulos sobre las vacunas. Lo abordamos en las siguientes líneas y enumeramos secuelas visibles de no vacunarse.