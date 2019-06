¿Es solo cansancio o tengo el síndrome de fatiga crónica?

Levantarte y sentir que no has descansado, no poder aguantar de pie, experimentar una intolerancia clara al ejercicio físico, tener dolor de cabeza y de garganta, sufrir mareos o notar deterioro cognitivo con pérdida de memoria. Estos síntomas, por separado, podrían ser indicativos diversas afecciones: desde hipertiroidismo y reuma, hasta lupus, apnea del sueño o algunas infecciones, entre otras. Sin embargo, juntos responden al síndrome de fatiga crónica, una patología de diagnóstico difícil y tratamiento desconocido, como veremos en las siguientes líneas.