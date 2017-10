¿Qué pasa en el cuerpo cuando nos estresamos?

Tratamiento farmacológico. Los ansiolíticos disminuyen los síntomas de ansiedad de manera rápida, de ahí que se usen en el tratamiento del ataque de pánico o las obsesiones. El problema está en que estos no ayudan a controlar la ansiedad y, por tanto, no curan el trastorno. Su administración en casos de reacciones intensas, no controlables, debe ir sustituyéndose poco a poco, siempre que sea posible. En algunos casos, este tratamiento es necesario, pero siempre que lo prescriba un especialista. Hay que evitar la automedicación o el abandono del tratamiento sin consultar al médico.