Estas son las diez preguntas que debe hacerse antes de casarse

¿Cómo saber cuándo ha llegado el momento de dar un salto en la relación? Lograr el amor duradero no es una tarea simple. Psicólogos y abogados de divorcio de la Universidad de Exeter (Reino Unido) han reunido en una lista las diez preguntas que concentran algunas de las claves de una relación amorosa sana y duradera. A continuación las desgranamos con los comentarios de un experto. Pero este es un adelanto: el estudio británico sugiere que las parejas exitosas comparten intereses, se respetan mutuamente y, además, han construido su relación sobre la base de una amistad sólida.

En España, tras algunos años de caída, el matrimonio está de moda otra vez. Y las parejas unidas con esta fórmula siguen siendo mayoría: mientras que las casadas supusieron el 85,4 % del total en 2017, las parejas de hecho aún apenas constituyen el 14,6 %, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El número de bodas crece desde 2013, hasta alcanzar los 171.454 enlaces el año pasado. Todo ello, a pesar de que las cifras de divorcios nos invitan a descartar esa vía para ser felices: si bien los matrimonios aumentaron un 2 %, las parejas que decidieron divorciarse crecieron casi un 6 %.

Una de las preguntas que hay que hacerse antes de casarse o convivir es si usted mantiene una buena amistad con su pareja

Y es que lograr el amor duradero no es una tarea simple. Por eso, diez abogados de divorcio e investigadores psicólogos de la Universidad de Exeter, tras estudiar a 53 parejas que han compartido su vida al menos una década, han listado diez preguntas que concentran, según afirman, algunos de los secretos de una relación amorosa sana y duradera. Una labor que, repiten los expertos, no es nada sencilla de conseguir. Uno de los motivos es que a lo largo de la vida es normal cambiar de intereses. Lo que antes le gustaba a uno, y tal vez compartía con su pareja, con el tiempo puede dejarle de apasionar.

El psicológo y terapeuta de pareja Raimon Gaja, autor del libro 'Bienestar, autoestima y felicidad', aunque recuerda que "no hay pregunta mágica", da su aprobación a la lista y añade algunos consejos.

1. ¿Mi pareja y yo nos complementamos bien?

Lograr una pareja duradera no es algo sencillo. Pero, dice el psicólogo, el factor que parece ser más duradero en el tiempo es compartir los valores (o filosofía de vida). Un error muy común es confundir estabilidad con diversión. Quien me sirve para ir de fiesta o salir a tomar algo, señala, no me sirve para ser buen compañero de vida o buen padre/madre de mis hijos. "Pensamos frecuentemente que el chico más popular será nuestra pareja ideal, pero esto no siempre es así", dice Gaja, quien dirige el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP).

2. ¿Tenemos una amistad sólida?

"Personas con intereses comunes, niveles culturales y espirituales parecidos, e incluso me atrevería a decir ideología política (entendiendo con ello la "manera de ver el mundo") parecida, tienden a perdurar más tiempo juntas como pareja", señala Gaja. Muchos de estos valores, apunta, se adquieren desde nuestra más tierna infancia -eso está bien o está mal, es tolerable esta situación o no-, por lo que son difíciles de modificar.

3. ¿Buscamos lo mismo en nuestra relación y en la vida?

Parejas con grandes discrepancias e intereses casi están, dicen los expertos, irremediablemente condenadas al fracaso. Y lo mismo ocurre con las parejas unidas por un solo factor -por ejemplo, aficionados al tenis o por "coincidencia de gustos sexuales"-, ya que con el tiempo evolucionamos y no de modo forzoso al mismo ritmo, lo que hace que cada vez nos parezcamos menos o que cosas que antes nos gustaban, ahora no.

Otra posibilidad es intentar visualizarse dentro de cinco o diez años. Pregúntese: ¿me veo con esta persona? o ¿cómo será nuestra vida dentro de este tiempo?

4. ¿Nuestras expectativas son realistas?

El amor, entendido como amor romántico o pasional, dura muy poco. Las mariposas en el estómago, desaparecen, según estudios, después de entre seis y ocho meses. "No dura mucho; pero con el tiempo, la clave es transformar ese amor pasional en amor de compañerismo", asegura el psicólogo. Es el arte de compartir y crear un proyecto en común.

5. En general ¿vemos lo mejor el uno del otro?

Antes de casarse, o vivir en pareja, Gajo aconseja hacer una lista que contenga las claves que espera encontrar en la persona con la que quiere compartir su vida e, incluso, tener un hijo. Normalmente, quien hace esta tarea anota actitudes (trabajador, buena persona, honrado, etc.). Y nadie -o casi- valora aptitudes (que sea ingeniero, que tenga tantos años...).

Y cinco preguntas más...

6. ¿Nos esforzamos por mantener nuestra relación viva?

7. ¿Somos capaces de discutir de forma libre y plantear cuestiones a nuestra pareja?

8. ¿Estamos dispuestos a trabajar para salir de las situaciones o tiempos duros?

9. Cuando nos enfrentamos a circunstancias estresantes: ¿hacemos equipo para salir de ellas juntos?

10. ¿Tenemos gente que nos ayuda fuera de la relación?

Puede seguir a Eva San Martín en Twitter.

RSS. Sigue informado RSS sobre amor