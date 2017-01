7 propósitos solidarios para 2017

No siempre se cumplen pero hacer una lista de buenos propósitos a comienzos de año ayuda a hacer recuento de lo ya vivido y todo lo nuevo que se desea vivir. Apuntarse al gimnasio o aprender idiomas son algunos de ellos. Sin embargo, no siempre uno se para a pensar en los demás y en lo que se podría aportar para cambiar el mundo . Siempre hay pequeñas acciones solidarias que generan enormes beneficios . Si cada persona pusiera en marcha alguno de estos pequeños gestos solidarios, se entendería que lo que se hace es importante y puede influir en la vida de otras personas. En este artículo se proponen algunas ideas como el voluntariado, ser donante de una ONG o estar al día de lo que sucede en el mundo .

1. Apoyar de forma activa alguna causa social

Todo comienza por ser más activo socialmente y pensar que hay más personas que no tienen la oportunidad de tener un techo, un trabajo, comer tres veces al día o poder calentar su hogar. Se necesitan las voces de los activistas motivados para el cambio y todo comienza por estar al día de las injusticias sociales y defender alguna causa que se considere importante es un leitmotiv para tratar de hacer este mundo mejor. Basta con proponerse abrir los ojos y saber lo que pasa en el mundo, leer las noticias, no mirar para otro lado y dar un pequeño paso para ayudar a otras personas. Como se dice en el siguiente vídeo: "No te digo que cambiarás el mundo pero sí que en tu papel en este mundo ¡tú puedes hacer la diferencia!".

Ante un tema que puede ser preocupante o urgente se puede iniciar una petición de cambio o apoyar las ya creadas por otras personas desde webs como Change.org o Avaaz.org. Si llegan mensajes sobre cómo ayudar a las personas refugiadas, a personas con discapacidad o con alguna enfermedad, no quedarse parado es un buen comienzo. A veces, solo el hecho de difundirlo puede generar el apoyo de otras personas a través del efecto mariposa.

2. Donar una parte de los ingresos

Querer que las cosas cambien y no hacer nada por ello es algo bastante común entre la ciudadanía, y cuando se trata de dinero, cuesta más desprenderse. Decimos que no podemos pero luego tenemos gastos innecesarios que podrían evitarse donando ese dinero a una ONG. Dar dinero a una ONG es más sencillo de lo que se piensa, y no hay obligación de hacer un ingreso periódico. Se puede elegir la cantidad e incluso hacer donaciones puntuales a algún proyecto o catástrofe humanitaria.

Si elegir la ONG resulta complicado, en el artículo '¿A qué ONG puedo donar mi dinero?' se ayuda a definir las prioridades, conocer la organización o la causa que defiende, ver las personas a las que atiende y hacer una donación eficaz. Además, es interesante conocer que se puede recuperar en la Declaración de la Renta el 75% de lo donado.

3. Hacer voluntariado

Dedicar parte del tiempo libre que se tiene a los demás es un gesto generoso ante el cual se encuentran muchas excusas para no llevarlo a cabo. Hay varias formas de colaborar como voluntario aportando las habilidades, conocimientos y lo que a uno le gusta hacer. Se puede hacer un voluntariado presencial cerca de la localidad de residencia, también en otro país o incluso un voluntariado on line para quienes disponen de poco tiempo y disfrutan de la tecnología.

Para descubrir a qué ONG se quiere echar una mano, existen plataformas como Hacesfalta.org, la Plataforma del Voluntariado de España o Idealist y, por supuesto, se puede contactar directamente con la organización que a uno le guste y ofrecerse como voluntario.

4. Interesarse por alguna persona que esté en la calle

No cerrar los ojos a la realidad es el principio para hacer un mundo más solidario. En España se calcula que hay unas 40.000 personas sin hogar y, a veces, pasamos a su lado como si no las viéramos.

Un propósito del año sería parar a hablar con alguna de estas personas e interesarse por cómo están, invitarles a un café o bocadillo caliente. Hay ONG como RAIS Fundación, Fundació Arrels, Cáritas Española y otras muchas que trabajan para acompañar a estas personas y proporcionarles los derechos básicos de comida, techo donde dormir, atención sanitaria y compañía.

5. Llamar a abuelos o seres queridos que se siente que están más solos

Todo empieza por quienes están más cerca y a veces no se les presta atención. Un propósito solidario es pensar en todos los familiares a los que se quiere llamar, ver y tener más cerca. Se trata de no dejar pasar más tiempo y comenzar por hacer ese listado y decidir cuándo llamarles o irles a ver. Pasar tiempo con la gente que se quiere es el mejor regalo del año.

6. Apadrinar un niño

El apadrinamiento es otra forma de donar dinero generando un vínculo más afectivo con el niño que lo necesita y participando de su proceso de crecimiento. El sistema de apadrinamiento permite a los padrinos y madrinas intercambiar cartas con los pequeños apadrinados e incluso visitarlos y conocer la comunidad en la que viven. Además, dependiendo de la organización, los padrinos a veces reciben un informe anual con información actualizada de su apadrinado. Se puede hacer a través de organizaciones como Fundación Vicente Ferrer, World Vision, Plan Internacional, etc.

7. Regalos solidarios durante el 2017

Proponerse comprar regalos solidarios a todas las personas queridas durante este año. Obsequios que pueden incluir productos de comercio justo, apadrinamientos, presentes que apoyen algunos proyectos de ONG y regalos solidarios para personas que en realidad lo necesitan (alimentos, material escolar, mantas...). La caja de experiencias Mundibox, que presentaba Vivian Endara, es una buena oportunidad para que alguien disfrute del obsequio, mientras sus beneficios se destinan a mejorar la salud de personas que viven en África o Latinoamérica.

