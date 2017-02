María Rosa Quintana, presidenta de Acompaña Laguntzen.

Cada vez hay más personas, no solo mayores sino también jóvenes , que han tenido que abandonar su ciudad o país de origen por motivos laborales u otros y que, en caso de enfermedad, se encuentran muy solas . En estas situaciones, asociaciones como Acompaña Laguntzen de Bizkaia acompañan a pacientes ingresados en los hospitales. Su presidenta e impulsora, María Rosa Quintana , recuerda que en esta iniciativa comenzaron como voluntarias solo cinco personas, pero que poco a poco han llegado a las 70. Esta médica que decidió crear la asociación al jubilarse también reconoce que "sin la colaboración de voluntarios, socios y colaboradores no hubiera sido posible este proyecto". Quintana cuenta en esta entrevista que desde los hospitales con los que colaboran "acompañan a cualquier paciente adulto que requiera de sus servicios, independientemente de la enfermedad por la que esté ingresado" .

¿Cuándo y por qué surge la idea de crear la asociación Acompaña Laguntzen?



- Imagen: Acompaña Laguntzen - Cuando me jubilé me di cuenta de que en Bizkaia no existía ninguna asociación de voluntariado centrada en el acompañamiento a pacientes ingresados en hospitales, salvo en el Hospital San Juan de Dios. Y me pareció que sería una buena idea crear una asociación de estas características en los hospitales vizcaínos, al igual que existen en otras comunidades.

¿Quiénes forman parte del equipo de Acompaña Laguntzen?

"La asociación acompaña sobre todo a personas que no tienen familia o amigos que les puedan acompañar"

La asociación comenzó con tres voluntarios que provenían de San Juan de Dios, una voluntaria que conocía de mi etapa en el Banco de Alimentos de Bizkaia y yo. Poco a poco fuimos incorporando nuevos voluntarios a través de amigos y conocidos. Posteriormente, a medida que fuimos dando difusión a través de distintos medios de comunicación, la asociación ha ido creciendo y ahora somos unos 70 voluntarios. Además, están los socios y colaboradores que desempeñan diversas tareas. Sin todos los voluntarios, socios y colaboradores, que han sido imprescindibles en este proyecto y a quienes quiero expresar desde aquí mi más sincero agradecimiento, la creación de esta asociación no habría sido posible.

¿A qué tipo de personas acompañan?



- Imagen: Acompaña Laguntzen - Acompañamos a cualquier paciente adulto que requiera de nuestro servicio, independientemente de la enfermedad por la que esté ingresado. Sobre todo son personas que no tienen familia o amigos que les puedan acompañar.

¿Qué se necesita para ser voluntario en la Asociación?

"El voluntario de Acompaña Laguntzen ha de tener capacidad de compromiso, sensatez y prudencia"

Cualquier persona mayor de edad puede ser voluntaria. Tienen que ser personas con ganas de ayudar a personas enfermas y capaces de manejar situaciones que en ocasiones pueden ser complicadas, con capacidad de compromiso, sensatez y prudencia. No es preciso tener conocimientos concretos ni experiencia previa en el campo, dado que la única labor es acompañar a los pacientes, sin interferir nunca con el trabajo del personal sanitario (no es tarea de los voluntarios asear a los pacientes, dar la comida etc.). Antes de incorporar a un nuevo voluntario, realizamos un cuestionario para conocer las características e inquietudes de cada persona y, después, hacemos una entrevista personal.

¿Se da formación a las personas voluntarias?



- Imagen: Acompaña Laguntzen - Realizamos un curso básico antes de que los voluntarios inicien cualquier acción y periódicamente damos sesiones de formación sobre temas concretos y especializados que ayudan a mejorar la acción de los voluntarios. Por ejemplo, durante el año 2016 hemos recibido formación en cuidados paliativos, impartida por especialistas del hospital San Juan de Dios, y en enfermedades infecciosas, de la que se han encargado especialistas del Hospital Universitario de Cruces.

¿Han vivido algún caso difícil o circunstancia dolorosa?

Sí, en ocasiones los voluntarios se enfrentan a situaciones difíciles, debido tanto a problemas personales de los pacientes como derivados de la propia enfermedad. Cuando se realiza un acompañamiento, lo normal es que intervengan en él varios voluntarios. Y en los casos difíciles, los voluntarios que acompañan a estos pacientes se apoyan y ayudan mutuamente para resolver de manera conjunta estas situaciones complejas.

¿Con qué hospitales colaboran hasta el momento?



- Imagen: Acompaña Laguntzen - En la actualidad hemos firmado convenios con el Hospital Universitario Cruces, el Hospital de San Eloy y el Hospital de Basurto, así como con el Colegio de Médicos de Bizkaia.

¿Cómo es la relación con el personal sanitario?

Puesto que nuestra tarea es acompañar, sin interferir en las labores del resto del personal que trabaja en los hospitales, la relación es muy buena.

¿Qué le gustaría decir a la ciudadanía acerca de la soledad y las personas mayores?

Cada vez es más frecuente la soledad entre los mayores, pero no hay que olvidar que también hay muchas personas jóvenes que, por diferentes motivos, se encuentran solas. Vivimos en una sociedad que tiende a ser muy individualista y, además, hay muchas personas que tienen que abandonar su ciudad o país de origen por motivos laborales u otros, encontrándose muy solas en caso de enfermar.