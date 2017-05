Ana Eseverri, directora de AIPC Pandora.

Asociaciones como AIPC Pandora promueven los intercambios culturales para hacer ciudadanos más conscientes y comprometidos con los retos sociales. Y es que, como afirma su directora, Ana Eseverri , " la acción de los gobiernos y del poder económico no es suficiente para asegurar un mundo mejor" . Eseverri, socióloga especializada en políticas de desarrollo de la Unión Europea y nacida en Estados Unidos, cree que "hay muchos elementos que unos países necesitan aprender de otros" . Por eso, AIPC Pandora, presente en 57 países y con una comunidad de 6.400 participantes, impulsa programas de educación internacional. "La educación transciende fronteras y prepara a las personas para ser activas y comprometidas en el mundo global" , reconoce su directora.

¿Qué es AIPC Pandora?

AIPC Pandora es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para generar el conocimiento y la capacidad de acción necesaria a nivel internacional para la construcción de un mundo más justo y en paz. Para ello, desarrollamos experiencias globales de aprendizaje con fines educativos, interculturales, solidarios o de inserción profesional en alguno de los 57 países en los que estamos presentes.

¿Cuándo y para qué nace?

"El primer grupo lo formaron 23 jóvenes americanos que viajaron a Francia en 1932"

El origen de nuestra organización proviene del proyecto The Experiment in International Living. Donald Watts lo creó para que los jóvenes conocieran otros países y culturas con el objetivo de fomentar el entendimiento entre los pueblos y la paz en el mundo. El primer grupo viajó a Francia en el verano de 1932; eran 23 jóvenes americanos. Nuestra asociación nació para favorecer el entendimiento entre las diferentes culturas, formas de ser y de pensar sin perder nuestra propia identidad y provocando la comunicación y participación. Como decía Albert Einstein, "ningún hombre puede encontrar a su propia alma hasta que establezca una balanza entre sí mismo y la sociedad".

¿Qué significa construir una ciudadanía global?

Construir la ciudadanía global significa promover una ciudadanía consciente y comprometida con los retos sociales de nuestro tiempo, en el que su interés e impacto va mas allá de su cotidianeidad e integra el interés y el compromiso por temas sociales, medioambientales, humanitarios, culturales, de derechos humanos, etc. El voluntariado, el activismo, el emprendimiento social... son manifestaciones muy claras de un ciudadano y una ciudadanía global comprometida. Si queremos un mundo más justo y sostenible, necesitamos ciudadanos y ciudadanas globales, ya que la acción de los gobiernos y del poder económico no es suficiente para asegurar un mundo mejor.



- Imagen: AIPC Pandora -

¿Qué necesitan aprender los países del Sur de los países del Norte y viceversa?

"Del encuentro entre personas de distintos países surge un intercambio que es muy enriquecedor"

Hay muchos elementos que unos países necesitan aprender de otros, y no necesariamente los del Sur de los del Norte y viceversa. Pero hay dos elementos clave a tener en cuenta en este análisis. Uno es la pérdida de valores humanitarios que traen los procesos de liberalismo económico, donde se prioriza la rentabilidad y el consumo sobre el bienestar de las personas. Mientras, los países del Sur que no han pasado por estos procesos siguen priorizando las relaciones, la comunicación y el cuidado. Y otro elemento clave es el gran aprendizaje que surge del intercambio. Hay valores interesantes tanto en el Sur como en el Norte. No es que unos tengan mas valores que otros. En el encuentro surge un intercambio que es muy enriquecedor y una auténtica fuente de aprendizaje.

¿Qué valores aporta la educación internacional?

La educación internacional es la educación que trasciende fronteras mediante la movilidad internacional de personas que desarrollan programas con instituciones, entidades educativas y comunidades locales. Es la educación que prepara a las personas a nivel internacional para ser activos, comprometidos e involucrados en la realidad de un mundo global. Se refiere a la educación en el ámbito no formal, que permite aprender mediante una intervención abierta en diferentes ambientes y actividades.

¿Por qué AIPC Pandora trabaja en educación internacional?

"La educación internacional contribuye a la construcción de un mundo en paz"

Porque es el modelo educativo que permite generar el conocimiento y la capacidad de acción necesarios para construir un mundo más justo y en paz. La educación internacional transmite valores como la comunicación, la interculturalidad, la empatía, la solidaridad, la justicia. Y todo ello contribuye a la construcción de un mundo en paz. Estos valores se traducen en competencias que contribuyen a que los ciudadanos amplíen sus miras y las adapten a todas las esferas de su vida.

¿En qué consiste el Programa de Verano Internacional y Solidario de AIPC Pandora?

Es un programa para jóvenes de 13 a 18 años que quieren tener una primera experiencia de voluntariado internacional mientras aprenden un idioma. Durante tres semanas en el mes de julio se ofrece una total inmersión en diferentes culturas y países mediante un programa completo de actividades de activismo juvenil, de conocimiento e intercambio cultural, voluntariado internacional e idioma y convivencia con familias locales.



- Imagen: AIPC Pandora -

¿Quiénes pueden participar y qué requisitos se solicitan?

"Cualquier joven de 13 a 18 años puede participar en el Programa de Verano Internacional y Solidario"

Puede participar cualquier joven de 13 a 18 años que tenga interés en estos temas y quiera iniciarse en el mundo del intercambio cultural y la solidaridad. Además, uno de los principios de AIPC Pandora es la igualdad de oportunidades. Para ello tenemos nuestro programa Juventud&Liderazgo que favorece que jóvenes excelentes, pero con pocas oportunidades económicas y sociales, reciban una beca para participar en nuestros programas.

¿Es posible hacer voluntariado internacional relacionado con los estudios universitarios?

Sí, gracias a los microproyectos de cooperación que son experiencias de educación no formal que se concretan en programas de voluntariado internacional grupal. Un grupo de participantes liderado por un coordinador de Pandora viaja a países del Sur en los meses de verano para participar en un proyecto con unos objetivos y resultados previamente definidos y con una duración de 21 días. Este año hemos puesto foco principalmente a estudiantes universitarios y de formación superior que puedan participar en estos proyectos, como un complemento a su formación universitaria y/o profesional donde desarrollar competencias transversales y profesionales relacionadas con su área académica.

¿Qué aporta a nivel laboral y personal una experiencia de este tipo?

"Las empresas que ofrecen puestos interesantes buscan jóvenes con mucha capacidad interrelacional"

Las empresas que ofrecen puestos interesantes buscan jóvenes con mucha capacidad interrelacional, con fuertes valores y motivación para cambiar las cosas y conscientes de las situaciones a nivel mundial. Este tipo de programas ofrece estas características.

¿De qué manera ayudan a los proyectos del Sur?

Nuestra metodología (metodología global service learning- aprendizaje servicio) asegura el equilibrio entre el aprendizaje de la persona participante y el impacto que la acción de este voluntario tiene en las comunidades locales con las que participa. AIPC Pandora apoya a los países del Sur mediante el apoyo directo a los proyectos y mediante el intercambio mutuo a nivel cultural que se produce con el encuentro en acciones de voluntariado.

- Imagen: AIPC Pandora -

