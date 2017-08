¿Tienes conciencia social? 7 claves para descubrirlo

Es común sumarse a la idea de que "el mundo no se puede cambiar". Y aunque el cambio no está en las manos de una persona, sí que entre todos se puede contribuir a un mundo mejor. Pero, ¿cómo saber si se tiene o no conciencia social? En este artículo hay siete claves para descubrirlo: desde saber cómo cada acción personal repercute en los demás, de qué manera cuidar el medio ambiente o el modo de consumir y actuar de forma solidaria.