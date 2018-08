Las mejores apps para ser solidario este verano

Unos 2,2 millones de españoles dedican parte de su tiempo a alguna causa social (el 5,8 % de la población mayor de 18 años), según el Observatorio de la Plataforma del Voluntariado de España. Pero podrían ser más, pues a uno de cada cuatro ciudadanos que aún no lo hacen le gustaría. Pero es que no dona, sobre todo, debido a la falta de tiempo. Por suerte, las aplicaciones móviles -aunque no sustituyen el trabajo de campo, que es imprescindible- sí pueden hacer que ser solidario sea más sencillo, y también más rápido, aun cuando no se dispone de tiempo. A continuación listamos cinco apps que pueden ayudar a conseguirlo.