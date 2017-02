Campañas para ser solidario sin gastar dinero

Hay personas que quieren ser solidarias y, sin embargo, no tienen dinero suficiente para hacerse socios o donantes de una ONG. Pero hoy día se puede ser solidario sin gastar dinero: no hay más que dedicar parte del tiempo libre de uno a las personas mayores o con discapacidad, mostrar sensibilidad hacia algunas causas sociales, entregar cosas que ya no se necesitan a quienes sí pueden servirles (ropa, móviles, comida, juguetes) o comer en restaurantes que destinan parte de su recaudación a proyectos de lucha contra el hambre. En este artículo se dan algunas ideas de campañas y acciones solidarias para colaborar con proyectos sociales sin gastar dinero.