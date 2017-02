Herencias solidarias: dejar un mundo mejor

Herencias solidarias: ¿en qué consisten?

Los legados solidarios son una práctica muy extendida en el mundo anglosajón, aunque en la tradición de las congregaciones religiosas españolas también tuvo su punto álgido en la transición del siglo XIX hasta el XX, y que cada vez está más instalada en las ONG.

En los últimos 10 años los legados han aumentado en un 172%

En los últimos 10 años han aumentado en un 172%, según LegadoSolidario.org, campaña informativa impulsada hace unos años por una veintena de organizaciones. Estas ONG recibieron en 2015 un total de 316 legados, frente a los 116 de 2005; es decir, los testamentos solidarios se han triplicado en una década.

La legislación sobre herencias y legados en España no es muy compleja, aunque siempre conviene asesorarse por algún despacho especializado en la materia, como Del Romero Abogados. Cuando una persona muere sin herederos y sin testamento que designe su última voluntad en relación a sus bienes, la comunidad autónoma donde tuviera residencia se convierte en su heredero final. En muchas comunidades existen convocatorias en las que se reparte entre entidades no lucrativas las herencias recibidas que no han podido ser adjudicadas a ningún heredero legal.

Cuando una persona muere sin herederos, la comunidad autónoma se convierte en su heredero final

Cuando una persona fallece, y no tiene herederos legales, puede nombrar a una entidad como heredera universal. Pueden existir una serie de herederos legales (hijos y/o padres), pero siempre hay una parte de libre disposición en la que se puede dejar apuntado en el testamento como coheredera (donando una parte del patrimonio) o en forma de legado (donando un bien concreto). Es ahí donde, de nuevo, entran las ONG.

ONG que ya ponen en práctica los legalos solidarios

Los legados solidarios son una alternativa de colaboración aún poco conocida y extendida en España, pero con el potencial de generar un gran impacto. En nuestro país hay varias dificultades añadidas: por una parte, el pudor cultural que da pedir a un socio que, además, nos haga "herederos"; y, por otra, la no muy arraigada tradición de otorgar testamento de una forma indubitada y legal. Solo un 8% de la población hace testamento, del que únicamente un 11% decide que sea solidario.

Frente a la primera dificultad conviene prestar atención a la elegancia con la que algunas organizaciones abordan este problema. Lo hacen con ejemplos de campañas que convierten este pudor en una oportunidad. Por un lado, Unicef promueve dejar los bienes transformando la vida de los niños y niñas más vulnerables, mientras Acnur invita a dejar lo mejor de uno a los refugiados del futuro, sabiendo que ya son 65,3 millones de personas refugiadas y desplazadas por la violencia en el mundo. La Fundación Josep Carreras contra la leucemia, por su parte, afirma que "la energía no desaparece, solo se transforma".

Para algunas ONG esta práctica se ha convertido en su segunda fuente de ingresos. Para Amnistía Internacional representa un 15% de su presupuesto total, por detrás de la cuota que pagan los 80.000 socios que tiene. Y en el caso de Manos Unidas, en 2015 ingresó 6.144.856 euros mediante testamentos solidarios, una cifra que supone el 13,8% de los ingresos de esta organización.

