Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano

¿Qué se celebra en el Día Internacional del Pueblo Gitano?

Este día se constituyó en 1971 con el primer Congreso de Gitanos internacional: se acordó tener una bandera, crear un himno y constituir una identidad común para todos los gitanos. Se celebra en España con la ceremonia del río y se ponen velas en conmemoración a todas las víctimas de las penalidades que ha pasado el pueblo gitano a lo largo de la historia. Es un día para dar a conocer a la sociedad la identidad gitana y reivindicar las desigualdades sociales que aún hoy padecen.

- Imagen: Fundación Secretariado Gitano -

¿Existen aún prejuicios hacia la comunidad gitana?

Aún hay mucha ignorancia sobre quiénes son los gitanos y cómo viven. E incluso algunos se preguntan si son españoles. Esta imagen estereotipada y llena de prejuicios contrasta con el cambio que ha dado el pueblo gitano durante estas décadas.

¿Cómo se discrimina a las personas de etnia gitana?

Hay una mirada muy prejuiciosa hacia las personas gitanas, y quienes no forman parte de esta imagen son invisibilizados. Hay discriminaciones que padecen en su vida cotidiana por el hecho de ser gitanos: para alquilar una vivienda, para entrar en una discoteca o en un bar, para acceder a un empleo... Es una discriminación en los derechos básicos. Las grandes desigualdades que aún se mantienen en educación, vivienda o empleo tienen una raíz discriminatoria fuerte.

¿El antigitanismo sigue arraigado en Europa?

"Hay discriminación hacia los gitanos para alquilar una vivienda o entrar a una discoteca"

A los gitanos nunca les ha ido bien en toda Europa. Ha habido momentos muy oscuros durante la Segunda Guerra Mundial y en los tiempos del nazismo. Durante el Holocausto todo el mundo sabe sobre la matanza de judíos, pero también la hubo de gitanos. En Europa siempre ha habido mucha discriminación y rechazo; pero hay países como España donde se ha avanzado y hay más tolerancia. Sin embargo, en estos tiempos sí ha habido un repunte de antigitanismo, incluso anticonstitucionalmente, como en Hungría y otros países del centro de Europa. En algunos casos no solo se ha dejado de avanzar, sino que se está retrocediendo. Los gitanos son, junto con la comunidad musulmana, el grupo más rechazado.

- Imagen: Fundación Secretariado Gitano -

¿Y su inserción sociolaboral ha mejorado en los últimos años?

Si comparamos la situación de hoy con la de hace 30 años, los avances han sido espectaculares en vivienda, empleo y educación. Antes los gitanos solamente se dedicaban a actividades laborales propias, como la venta ambulante, el trabajo en el campo o la recogida de residuos. Hoy hay un amplio porcentaje de asalariados que trabaja por cuenta ajena. Además, si comparamos la situación de los gitanos en España con la del resto de los países europeos, se ha avanzado mucho en inclusión social. Pero si comparamos cuál es la situación de la comunidad gitana con la del resto de la población española, aún hay desigualdades grandes.

¿Por qué es importante su acceso al empleo por cuenta ajena?

Si no hay un acceso al empleo, las comunidades no evolucionan ni progresan. Por eso, uno de nuestros focos ha sido el empleo. Desde 2000 y, a través del Programa Acceder, muchos gitanos y gitanas reciben formación y acompañamiento para la búsqueda de un puesto de trabajo. En este terrero sigue habiendo discriminación: mientras que el 80% de los españoles son asalariados, menos del 40% de la población adulta gitana trabaja por cuenta ajena.

- Imagen: Fundación Secretariado Gitano -

¿Y en qué consiste el programa Aprender Trabajando?

El programa Aprender Trabajando es una formación dual de seis meses: el primer mes, en competencias básicas; y los siguientes cinco meses, en formación en el puesto de trabajo en empresas grandes. El programa nació para que los jóvenes gitanos mejorasen su empleabilidad y formación en espacios reales de empleo. Pero el programa ha ido más allá y el 42% de los jóvenes son contratados al finalizar su formación.

¿De qué manera colaboran con su fundación empresas como EROSKI?

"Un total de 192 jóvenes se formaron en el programa Aprender Trabajando con EROSKI y 69 de ellos se han incorporado a su plantilla"

Hacemos mucha formación con las empresas, intermediación laboral y acompañamiento a la inserción a puestos de trabajo. Durante los años 2014 y 2015 tuvimos con la Fundación EROSKI 11 ediciones de la iniciativa Aprender Trabajando: 192 jóvenes se formaron y 69 de ellos se han incorporado a la plantilla de la empresa con un contrato laboral. También hemos trabajado con otras compañías. Es una colaboración con las empresas y en la que todos ganamos: la Fundación contribuye con el reclutamiento de las personas; las empresas obtienen buenos trabajadores para su actividad, buen clima laboral y buenos resultados, ademá de que incorporan diversidad; y los jóvenes reciben formación y aportan sus capacidades y habilidades para el empleo.

¿Es la educación un reto para la comunidad gitana y para la Fundación?

La educación es el gran reto que tenemos como sociedad. Y en la Fundación lo tenemos como objetivo clave: contribuir a que los niños y niñas finalicen la secundaria. Hace 30 años los gitanos estaban fuera del sistema educativo, mientras que hoy todos los niños están escolarizados. Pero hay una tasa de fracaso escolar muy alta, que se traduce en que el 64% deja el sistema educativo sin obtener el título de graduado en ESO. Si no obtienen esa titulación, aumenta la dificultad de acceso a un empleo de calidad y se reproduce la pobreza.

¿Cuántos jóvenes llegan a matricularse en estudios postobligatorios?

"Es un porcentaje muy pequeño el de los jóvenes que terminan sus estudios obligatorios y, por tanto, el de los que acuden a la universidad"

Es un porcentaje muy pequeño el de los jóvenes que terminan sus estudios obligatorios y, por tanto, el de los que acuden a la universidad. No habrá cambio de transformación social de verdad, si no hay una buena inversión en educación, un derecho fundamental que deben garantizar los poderes públicos. Para ello se ha de seguir invirtiendo en programas como el Programa Promociona que tenemos en 42 ciudades. En él participan más de 1.000 chicos y chicas de la ESO y se hace acompañamiento y orientación educativa a las familias y al profesorado, sobre todo de refuerzo escolar y para ayudar a pasar de curso. Esto favorece que más del 90% titulen y muchos continúen en estudios postobligatorios.

¿Se sienten apoyados desde las instituciones?

La labor que hacemos no sería posible si no hubiera una financiación suficiente y sostenida en el tiempo. No sería posible sin el apoyo del Fondo Social Europeo. Y cada vez más nos vemos apoyados por la financiación privada, por las fundaciones empresariales. A veces esta financiación es fragmentada y no continua, aunque poco a poco las empresas españolas se suman a la filantropía, pero su nivel de inversión en causas sociales deja mucho que desear. También hay causas más amables y causas más difíciles de financiar. Precisamente por la imagen que se tiene de la comunidad gitana, el apoyo es más difícil y se requiere que las empresas conozcan nuestra entidad y se haga un recorrido juntos hasta establecer lazos de confianza. Con EROSKI, por cierto, lo conseguimos.

RSS. Sigue informado RSS sobre gitanos