Ideas para ser solidarios todo el año

Nacemos solidarios. Según un estudio japonés, las personas más dispuestas a ayudar registran una actividad mayor en la amígdala del cerebro. Pero, a pesar de que la solidaridad tiene una base neurológica desde la niñez, las conductas solidarias también se aprenden y se pueden potenciar a través de la empatía, de ponerse en la piel del otro. ¿Cómo?

"Los hijos aprenden no tanto por lo que se les dice o explica, sino sobre todo por el ejemplo de los padres. ¡No es cuestión de enseñar a ser solidarios, sino de serlo nosotros mismos!", señalan desde la Escuela para Familias de la Fundación Maior. "Todos pertenecemos a una comunidad: la familia, grupo de amigos, nuestro barrio, ciudad... y, por tanto, siempre se recibe ayuda de otros y los demás necesitan de nuestra ayuda. Transmitamos a los niños este pensar en los demás, en qué es lo que otros necesitan y yo puedo aportar", insisten. Pueden ser cosas: los juguetes que se llevan al parque son para compartir con los demás; la comida del recreo puedes ofrecerla a otros... Pero también nuestros conocimientos pueden servir de ayuda a otros (un niño puede ayudar a un compañero de clase explicándole alguna materia) o nuestro tiempo (si hay algún amigo que está solo o tiene alguna enfermedad, podemos acompañarle).

Pequeños gestos, como ceder el sitio en el autobús o dar la moneda del carro de la compra al que pide en la puerta del súper, les irá inculcando este valor. Otros más cotidianos, como poner la mesa, cuidar de su mascota, no tirar la comida, ver pelis o leerles cuentos con trasfondo solidario o hablarles de las personas o los actos solidarios más destacados del día, también sirven. Y entre los "extraordinarios" pueden estar dar los juguetes que no usa para el rastrillo del colegio, colaborar en la recogida de alimentos o apadrinar un niño en familia. No está de más hacer deporte, disfrutar de juegos colaborativos o participar en talleres educativos -Como ser Agente Antidespilfarro Alimentario lo lleva a cabo Aunar en colegios de primaria- .