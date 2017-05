Realidad virtual: 10 trucos para disfrutarla

El éxito de Pokemon GO y otros juegos similares pone de relieve las grandes posibilidades de la realidad virtual y la realidad aumentada

Pokemon GO ya ha superado en ventas a Candy Crush, otro juego para dispositivos móviles muy popular. También ha sobrepasado en usuarios a Twitter y, hoy en día, es la aplicación más bajada desde su lanzamiento. La clave de su éxito es la realidad virtual, un mundo que va desarrollándose poco a poco para mostrar cómo será el ocio del futuro. Los siguientes son diez trucos para descubrir cuáles son sus posibilidades.

1. Disfrutar de una experiencia personalizada

No hay nada más personal que la realidad virtual. Este tipo de productos posibilita tener una experiencia por completo personalizada. Permite estar en un mundo desarrollado según los propios actos pero que a la vez se corresponde, en parte, con el real; un mundo único que construye el mismo usuario pero que comparte base con el que todos tan bien conocemos.

2. Descubrir una nueva forma de consumir información

La realidad virtual no solo se utiliza en videojuegos o en las artes, sino que también se está empezando a desarrollar en el periodismo y en el mundo empresarial. Las nuevas tendencias muestran reportajes en los que se puede girar 360º e ir descubriendo los testimonios por uno mismo, con una experiencia invasiva que no deja a nadie indiferente.

3. Aprender a jugar socialmente

A pesar de encontrarse en realidades personalizadas, muchos de los juegos de realidad virtual están preparados para jugar socialmente o establecer sinergias con otros jugadores que traigan todo tipo de beneficios. Dejar el salón de casa -o compartirlo- es una buena manera de aprender a trabajar en equipo y disfrutar el doble.

4. Encontrar un juego hecho para uno mismo

Aunque todo el mundo se halle inmerso en Pokemon GO o en Ingress, el otro juego de realidad virtual de Niantic, en la actualidad hay un surtido bastante amplio de este tipo de programas y aplicaciones. Ya sea para gafas de realidad virtual o para el móvil, no costará encontrar un juego de un género en el que el usuario esté cómodo.

5. Establecer horarios y moderar el tiempo

Con moderación, los videojuegos se disfrutan más. En la realidad virtual, además, se ha demostrado que un exceso puede causar dolores de cabeza y otros problemas de salud. Por ello, establecer un horario predeterminado para disfrutar del juego hará que la diversión dure más y que no se tengan efectos secundarios.

6. No perder de vista la realidad

En los productos que requieran salir de casa, es muy importante no perder de vista la realidad que se desarrolla alrededor. Ya se han dado los primeros accidentes de tráfico por ir jugando a Pokemon GO, y los golpes y caídas también se producen cada día. No hay que olvidarse de que hay gente real detrás de la pantalla y, sobre todo, barreras arquitectónicas.

7. Aprovechar una nueva forma de ver cine y series

También en el cine la realidad virtual es un elemento cada vez más utilizado. En Sundance, el festival norteamericano por excelencia del cine indie, ya hay una sección dedicada a este tipo de cine. De momento sigue siendo minoritario, pero apunta muy lejos.

8. Interactúar con el arte

Artistas de la talla internacional de Björk ya han comenzado a desarrollar videoclips en realidad virtual. También se han empezado a producir instalaciones en las ferias de arte contemporáneo. La realidad virtual no solo es ocio, sino que tendrá un papel predominante en la cultura de los años venideros. Pasear por ARCO o por alguna feria internacional solo hará constatar que la creación contemporánea pasa por la realidad virtual.

9. Elegir lugares con buena cobertura

Muchos de los productos de realidad virtual requieren GPS o conexión a Internet. Si no se quiere que la experiencia se corte en mitad del proceso, es importante elegir lugares con buena cobertura y donde funcionen los satélites. Si no, se puede acabar frustrado y sin disfrutar de la experiencia mientras se espera a que funcione con el móvil en la mano.

10. Desvelar un arma de aprendizaje

Con las aplicaciones de realidad virtual se puede pasear por las praderas naturales de Islandia o descubrir un museo en Nueva York o Shanghai. Y se están desarrollando otras muchas relacionadas con el aprendizaje y las TIC. La búsqueda de modelos de aprendizaje dinámico cuadra muy bien con las múltiples posibilidades de la realidad virtual, convirtiéndose en un elemento perfecto para hacer ameno el aprendizaje de ciencias, idiomas o humanidades.

Realidad aumentada y virtual, ¿más allá del ocio?

Cada vez quedan menos escépticos sobre las posibilidades que ofrecen la realidad virtual y la realidad aumentada en lo que a ocio se refiere, con ideas que crecen en originalidad e innovación. Sin embargo, esta tecnología tiene otras aplicaciones que por el momento permanecen en un segundo plano, pero que pueden evolucionar de forma muy positiva en el futuro.

