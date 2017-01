Cómo funciona la autopublicación en Internet

Uno de los sectores donde Internet ha supuesto toda una revolución es el editorial. Y no solo por la aparición de los libros electrónicos, que representan ya el 26% de todos los títulos editados en un año, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. También lo es por las facilidades que brinda para publicar. Ya no es necesario enviar copias de una novela amateur a editoriales de todo el país y esperar durante semanas una respuesta que puede no llegar nunca; en Internet hay diversas plataformas digitales donde uno mismo puede gestionar la publicación de su obra escrita, ya sea en papel o en formato digital, a precios muy competitivos y con la garantía de que ninguna editorial la rechazará. Así, si publicar un libro es uno de los propósitos de Año Nuevo de 2017, en este artículo se darán algunas indicaciones para conseguirlo.

Las ventajas de publicar en Internet

Además de la posibilidad de publicar una obra sin tener que pasar por el filtro de una editorial, lanzar un libro a través de las plataformas de autopublicación en Internet tiene otra serie de ventajas.

En general, es una gestión más rápida y sin esperas, donde se pueden controlar todos los detalles del proceso (desde la portada hasta el número de ejemplares a editar) y donde, además, es posible hacer uso de plataformas de promoción online, como páginas web o canales de redes sociales, para poder hacer llegar el título a más lectores potenciales.

Lógicamente, una editorial tradicional tiene más renombre, y le puede prestar más recursos al escritor, pero para quienes buscan publicar su primer volumen, la autopublicación en la Red puede ser una buena forma de dar sus primeros pasos en el mercado editorial. Tanto es así, que ya son varios los casos de escritores que han publicado sus primeras obras de esta manera, para luego ser fichados por editoriales tradicionales.

Hoy en día, existen varias plataformas de edición online. La mayoría de ellas permiten publicar el libro de forma gratuita con una serie de características básicas y ponen al alcance del autor diversos paquetes adicionales de pago con servicios y funciones extra. El funcionamiento, en general, resulta muy sencillo.

Amazon

En libros electrónicos, Amazon es el primer nombre que viene a la cabeza. El gigante del comercio electrónico, pionero en la venta de estos ejemplares a través de Internet, ofrece también un servicio dedicado a autores noveles denominado Kindle Direct Publishing.

Publicar con él es tan sencillo como rellenar un formulario con todos los datos necesarios (título, descripción, idioma, género, etc.) y, por supuesto, subir el fichero del manuscrito. El libro se comercializará en todas las versiones de la web de Amazon y el autor podrá ganar hasta un 70% de las regalías derivadas de las ventas. La publicación, tanto en formato digital como en tapa blanda, es gratuita.

El sistema, además, permite mantener en todo momento el control sobre la obra, como haciendo rebajas en el precio en días señalados o actualizando el texto con una nueva versión corregida y mejorada.

Casa del Libro

Otra tienda online de obras escritas muy conocida es Casa del Libro, que también cuenta con su propia plataforma de publicación llamada Autopublicación Tagus. Funciona de forma muy similar a la anterior, ya que el proceso de publicación se limita a rellenar un formulario con los datos pertinentes y luego subir los ficheros del texto y la portada del libro, respectivamente.

En esta plataforma el volumen se publica solo en formato digital, pero está disponible, además de en Casa del Libro, en otras librerías online. El autor obtiene un 70% de beneficios de las ventas.

La publicación es gratuita en su versión más básica, pero Casa del Libro ofrece paquetes promocionales (de hasta 1.600 euros) con servicios extra como promoción en Internet, presentación en librería o corrección de estilo.

Bubok

Más allá de las tiendas online de libros, también existen editoriales dedicadas en exclusiva a la autopublicación online, como es el caso de Bubok. En esta plataforma es posible publicar un ejemplar, tanto en formato papel como en digital, de forma muy sencilla.

El modelo más básico y gratuito permite publicar en la propia plataforma de Bubok. A partir de ahí, se pueden contratar servicios adicionales de pago con los que, por ejemplo, hacer que el libro esté también presente en otras plataformas o incluso conseguir llegar a librerías de todo el país con una tirada de ejemplares impresos.

Sea cual sea la modalidad escogida, el proceso comienza con un formulario web y el fichero con el texto de la obra. El autor se embolsa un 80% de los beneficios de las ventas.

Lulu

Otra opción similar a la anterior es Lulu, una plataforma en la que se pueden publicar obras escritas de forma gratuita y libros impresos a precios muy reducidos (a partir de 3,70 euros por ejemplar, con diferentes opciones de tamaño y encuadernación).

De nuevo, tan solo es preciso cumplimentar un formulario y facilitar a la plataforma el texto. Desde Lulu, además, se pueden comercializar los títulos (tanto en papel como en formato digital) a través de otros canales de distribución, como por ejemplo Amazon, iBooks o las librerías Barnes&Noble.

Las ganancias en este caso dependen del formato adoptado y de la plataforma donde se produzcan las ventas, pero Lulu cuenta con una página especial para poder calcular con facilidad el beneficio de cada venta.

iBooks

Y, por último, otra opción interesante es iBooks, la plataforma de libros electrónicos de Apple. Está dedicada íntegramente a la publicación en formato digital, donde las obras se crean con el software especial iBooks Author y se publican directamente desde él en la plataforma de venta de Apple.

Tanto el programa como la publicación son gratuitos. El autor se lleva un 70% de los beneficios de las ventas. Y hay que tener en cuenta que su distribución y consumo están limitados al universo Apple y a sus dispositivos.

