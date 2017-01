Cómo montar una tienda online en Etsy

Internet ofrece muchas oportunidades de negocio para los pequeños emprendedores, como convertirse en bloguero o incluso hacerse youtuber. Pero si hay uno que destaca entre el resto es el de las tiendas, muchas de ellas de artesanía. Gracias a la existencia de diversas plataformas de comercio electrónico especializadas en este sector, abrir un establecimiento de artesanía online es más fácil que nunca. En este artículo se explican los pasos para abrir un negocio en Etsy, la plataforma de tiendas más conocida, y se dan unos cuantos consejos para vender en la Red.

Cómo abrir una tienda en Etsy

La plataforma de tiendas on line más conocida es Etsy. Fundada en 2005, este sitio web está dedicado a la venta de objetos hechos a mano, elementos vintage y materiales para manualidades, en las más variadas categorías: ropa, joyas, juguetes, fotografía, productos de belleza, etc. En la actualidad, Etsy acumula ya más de 40 millones de objetos a la venta, más de un millón y medio de vendedores y más de 27 millones de compradores activos.

Pero a pesar de estos números, Etsy se mantiene como una plataforma de uso muy sencillo, en la que darse de alta, crear una tienda y empezar a vender productos es cuestión de seguir unos pocos pasos:

1. Crear una cuenta de usuario en Etsy.

Tanto para vender como para comprar en Etsy es necesario tener una cuenta de usuario en la plataforma. Esta se puede crear con los datos de acceso de la cuenta de Facebook o la de Google o rellenando un formulario con la información personal.

2. Configurar las opciones básicas de la tienda.

Después, hay que considerar detalles como el idioma en el que estarán la descripciones de los artículos de la tienda, la moneda que se empleará para los pagos y si se trata de un negocio a tiempo completo o más bien una afición a la que se le dedica un tiempo limitado.

3. Elegir un nombre para la tienda.

Este paso es muy importante, por lo que debe pensarse con cuidado. Hay que escoger un nombre sonoro, fácil de pronunciar y que, en la medida de lo posible, sea descriptivo del tipo de artículos que se piensa vender. Y, por supuesto, que esté libre.

4. Abastecer la tienda.

El siguiente punto es empezar a llenar la tienda con los productos que se quieren comercializar. Al contrario que otras tiendas, Etsy no cobra un precio mensual fijo cada mes, sino una tasa de 20 céntimos por cada elemento que se pone a la venta. Esta tasa caduca a los cuatro meses, momento en el que, si el artículo aún no se ha vendido, debe renovarse.

5. Establecer las opciones de pago.

Por último, para acabar de configurar la tienda, hay que fijar los métodos de pago que se aceptarán y rellenar la información fiscal necesaria para poder recibir el dinero de Etsy.

5 consejos para vender online

Abrir una tienda no significa que empiece a dar resultados por sí sola, sin más. Ahora viene la parte más difícil: conseguir llegar hasta los clientes, realizar las primeras ventas y, quién sabe, quizás en un futuro, que sus beneficios se conviertan en un complemento interesante de ingresos. Para ello, hay algunos consejos generales que es posible aplicar en la gestión de tiendas online, ya sea en Etsy o en cualquier otra plataforma.

Tener paciencia

Es el primer consejo de todos los que abren un negocio: ser pacientes, porque el éxito no viene de la noche a la mañana. En la propia web de Etsy citan como ejemplo el caso de una mujer cuya primera venta no llegó hasta cuatro meses después de abrir la tienda. Es cuestión de ir aplicando mejoras y revisando las estadísticas para ver qué funciona y qué no.

Hacer buenas fotografías de los artículos

Otro punto que se repite es la importancia de las imágenes de los productos. Una colección de artículos con fotos de calidad, bien iluminadas y con fondos limpios y claros donde el producto en sí sea el auténtico protagonista resultará muy atractiva para los visitantes de la tienda y les animará a comprar.

Calcular bien los precios

Hay que guardar un equilibrio entre ponerle un coste razonable al producto (incluyendo el importe de los materiales, la mano de obra y cualquier otro gasto derivado del mantenimiento de la tienda) y no pasarse de la raya, teniendo en cuenta también la cantidad de beneficios que se le quiere sacar al producto.

Proporcionar una excelente atención al cliente

La venta no es solo un proceso donde el comprador rellena un formulario y se le envía el producto que solicita. Hay que responder cualquier duda o pregunta por parte del cliente, ser muy claros en lo que respecta a plazos de entrega y política de devoluciones y procurar que cada persona se sienta como si fuera la favorita de la tienda.

Hacer networking y promocionarse

Por último, otro punto que conviene tener claro es que la tienda no se promocionará por sí sola. Parte del trabajo de vender en Internet es hacer marketing online, no solo dentro de la propia plataforma de venta (participando de forma activa en la comunidad), sino haciendo uso también de otras herramientas como un blog o incluso canales de redes sociales.

Siga a la autora del artículo, Elena Santos, en Twitter.

RSS. Sigue informado RSS sobre comercio electrónico empleo