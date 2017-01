Tres aplicaciones para comprar y vender de segunda mano

Hace no tanto tiempo, cuando se quería vender algo usado a través de Internet, la primera y casi única opción que al usuario se le ocurría era Ebay. Fue pionera en el mercado de segunda mano y se convirtió en la plataforma de referencia a nivel mundial. Hoy las aplicaciones para aprovechar el comercio electrónico se han multiplicado. Pero, ¿en qué aplicación publicar un anuncio para vender un producto de segunda mano? ¿Dónde buscar artículos usados? En este artículo se listan los mejores sitios web y apps para lograrlo: Wallapop, Vibbo y la imbatible Ebay.

1. Aplicaciones de segunda mano: Wallapop

Hay un factor objetivo que es determinante al establecer la utilidad de una aplicación de segunda mano: el número de usuarios activos, pues cuantos más usuarios haya, más oferta y demanda de productos habrá. Una de las apps más populares para ello es Wallapop, con ocho millones de usuarios activos.

Entre las características más destacables de Wallapop está que muestra al usuario los artículos que se encuentren a la venta cerca de su ubicación. El sistema está enfocado a la venta en mano de los objetos, aunque serán los usuarios los que se pongan de acuerdo en este aspecto.

Otra ventaja de Wallapop es que, de momento, no cobra ningún tipo de comisión por su servicio. Pese a que esto podría cambiar más adelante, lo más probable es que se mantenga de esta manera. También dispone de un servicio Premium.

Una característica distintiva de esta aplicación podría ser considerada por algunos como un inconveniente, ya que solo se puede usar desde un smartphone Android o iOS. La versión de navegador web permite al usuario ver artículos, pero no contactar con los vendedores ni ofertar productos.

A nivel de seguridad, Wallapop no garantiza que las compras online sean seguras ni protegidas contra fraudes. Si un producto no cumple las características o no satisface al comprador, tendrá que tratar directamente con el vendedor para solucionar el problema. No es el procedimiento idóneo y, por ello, cuando se adquieren productos a través de esta plataforma, es conveniente prestar atención al artículo que se desea adquirir.

2. Ebay: el gigante de la segunda mano

Ebay es la plataforma de compraventa online con una mayor trayectoria y la más reconocida a nivel mundial. En número de usuarios ninguna plataforma ha podido igualar a Ebay, ya que cuenta con más de 160 millones.

No obstante, Ebay ha sufrido una importante transformación a lo largo del tiempo. Ha ido aglutinando cada vez a una mayor cantidad de vendedores profesionales, desplazando los productos de segunda mano vendidos por particulares. Por ello, en la actualidad, se asemeja más a un comercio electrónico convencional que a una plataforma de segunda mano.

Lo más destacable es el gran número de productos que se pueden encontrar. Al aglutinar a vendedores de todo el mundo su oferta es muy amplia. Además, pagar a través de PayPal ofrece una elevada seguridad en la compra tanto para el que adquiere como para el vendedor.

Por otra parte, al haberse convertido en una web de venta para profesionales, los particulares lo tienen un poco más complicado para vender sus productos. Pero tienen un factor importante, que es la reputación de los vendedores. Esta reputación solo se obtiene recibiendo votos positivos de compradores, por lo que un usuario sin muchos artículos vendidos podría tener dificultades para deshacerse de sus objetos de segunda mano.

3. Vibbo

La llegada de Wallapop supuso un vuelco en el mercado de segunda mano. Uno de los hasta entonces principales sitios web de compraventa en España, segundamano.es, se vio obligado a actualizarse a marchas forzadas. Para conseguirlo realizó un lavado de cara con un rebranding y el lanzamiento de la aplicación Vibbo.

Pese a que el número de descargas de la app sea pequeño comparado con las de Wallapop, hay que tener en cuenta dos factores. El primero es que Vibbo sí ofrece su servicio en navegador web, con lo que hay que sumar a todos los usuarios que utilizan la plataforma desde el ordenador o navegador móvil. Además de esto, cuenta también con la base de usuarios de segundamano.es.

Pese a que se pueden filtrar productos según su ubicación, su servicio no se encuentra tan enfocado en esta funcionalidad, como sucede en Wallapop. Y otra diferencia es que en Vibbo es más frecuente hallar ofertas de vendedores profesionales mezcladas con las de particulares; pese a no ser algo negativo, puede dificultar la venta entre particulares.

