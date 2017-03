De profesión, youtuber: ¿cómo ganarse la vida con YouTube?

Ser youtuber puede llegar a ser una profesión. Hace unos años parecía impensable que alguien pudiera ganarse la vida creando y subiendo vídeos a YouTube, pero hoy en día sí que es posible. Aun así, en nuestro país hay pocos afortunados que hayan conseguido lograrlo. Pero, ¿de verdad se puede vivir como youtuber en España? En este artículo se aclara cómo y cuáles son los youtubers españoles más conocidos.

¿Se puede vivir como youtuber en España?

¿Qué es lo que hace que una persona tenga muchos seguidores y otra no? Muchas veces el éxito tiene un componente de suerte y casualidad que no se puede medir. Es decir, el esfuerzo y la constancia en la publicación de contenidos son cruciales, además de tener una gran relación con la creatividad y la diferenciación respecto al resto. Pero muchas veces el triunfo no depende de los propios youtubers, sino del azar.

Generar ingresos y vivir de YouTube no es tarea fácil. Se calcula que una persona puede llegar a ganar unos 200 euros por cada 20.000 visitas diarias, un volumen que no está al alcance de cualquiera, sobre todo si se tiene en cuenta el gran esfuerzo que supone captar suscriptores en esta plataforma de vídeos sociales.

Hoy en día existen dos formas de monetizar un canal de YouTube. Por un lado, el youtuber puede ser un socio de la plataforma a través de Google Adsense o, por otro lado, ser socio de una "network", otra plataforma ajena a Google que permite obtener ingresos con los contenidos subidos a YouTube. Las dos posibilidades son igual de válidas, pese a que presentan algunas diferencias: Adsense realiza ingresos a partir de 92 euros generados, en cambio, una "network" paga de forma mensual independientemente del importe, convirtiéndose en la opción preferida por la mayoría de los youtubers españoles.

En la actualidad, España aún está lejos de las cifras de volumen de negocio de Estados Unidos. El youtuber estrella en ese mercado es PewDiePie quien, según diferentes fuentes, puede llegar a ganar entre 100.000 y 900.000 dólares al mes, unos números lejos de ser alcanzados en nuestro país pero que, poco a poco, parecen más factibles en los cinco youtubers españoles más conocidos.

1. ElRubius

El caso más conocido es el de ElRubius. Este joven español de madre noruega tuvo la brillante idea de crear su canal de YouTube en el año 2006 y, gracias a ello, Rubén Doblas Gundersen, se ha convertido en el youtuber español más importante e influyente que hay en la actualidad.

Con más de 22 millones de seguidores en su canal, ElRubius habla de videojuegos, gasta bromas en Chatroulette (una plataforma de chat instantáneo y aleatorio) y hace vídeos con otros youtubers amigos. Además, el año pasado lanzó su primer libro 'El libro Troll', donde insta a sus seguidores a gastar bromas a la gente y del que ha vendido más de 35.000 copias.

2. AuronPlay

La persona que hay detrás de AuronPlay es Raúl Álvarez. El contenido de este joven catalán no tiene nada que ver con los videojuegos, una de las temáticas más populares del mundo youtuber.

AuronPlay sube vídeos comentando lo que le parece denunciable o criticable, con bromas telefónicas u otros contenidos de humor. Muchas veces, sus contenidos han sido motivo de polémicas en YouTube o en las redes sociales. Cuenta con cerca de cinco millones de seguidores, pero también tiene muchos detractores.

3. Patry Jordan

Natural de Gerona, Patry Jordan es la reina de la belleza en YouTube. Comparte sus "secretos de chicas" con millones de seguidoras en todo el mundo y lo hace a través de vídeos en los que da a conocer los mejores consejos sobre belleza y fitness que le han convertido en una de las prescriptoras de belleza más importantes de nuestro país.

Su canal de YouTube cuenta con más de tres millones de seguidores interesados en sus contenidos.

4. Vegetta777

El caso de Vegetta777 es similar al de ElRubius. Detrás de este nombre del personaje de la serie 'Bola de dragón' se esconde Samuel de Luque, un joven que en la actualidad vive en Los Ángeles (EE.UU.).

Su canal cuenta con casi 17 millones de seguidores y el principal tipo de contenido de este youtuber va para los jugadores de Minecraft (juego de construcción y donde hay interrelación con más jugadores online).

5. Willyrex

Willyrex es en realidad Guillermo Díaz, otro joven youtuber que reside en Los Ángeles y es propietario de dos canales que cuentan con más de 20 millones de seguidores.

El principal destinatario de Willyrex son, al igual que su amigo Vegetta777, los gameplays de Minecraft y de otros juegos. Tal es la amistad y la pasión por las mismas aficiones que juntos han lanzado el libro 'Wigetta', una publicación ambientada en el mundo de los videojuegos.

