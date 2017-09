5 planes tecnológicos al aire libre

Se culpa a la tecnología de que niños y mayores se encierren en casa y no salgan fuera a disfrutar de su tiempo libre. Los ordenadores, tabletas y smartphones son demonizados pero, en realidad, la tecnología y la calle -y la naturaleza- no son incompatibles. Y es que, a diferencia de lo que a veces se piensa, también se puede practicar ocio tecnológico en el exterior. Pero, ¿cuáles son las mejores opciones? En este artículo se recogen cinco planes tecnológicos que pueden realizarse al aire libre.

Con el paso del tiempo y la evolución tecnológica, las costumbres y actividades de los ciudadanos van cambiando. Una familia ya no planifica sus vacaciones como se hacía hace unos años, al igual que los estudiantes tampoco aprenden idiomas de la misma forma. Y, por supuesto, también son distintas las opciones de ocio y entretenimiento. Sin embargo, esto no quiere decir que no se disfrute leyendo un buen libro o dando un paseo por el parque. También está la posibilidad de utilizar la tecnología para que realizar estas actividades al aire libre sea aún más fácil y resulten más placenteras.

Los planes son muy variados y aptos para todo tipo de personas, desde los más deportistas hasta los amantes de la cultura. Ya sea en forma de gadgets, programas o aplicaciones para móviles, las alternativas son numerosas.

1. Fotografía al aire libre

La fotografía es una afición idónea para practicar al aire libre. Las cámaras cada vez disponen de más herramientas para sacar las mejores imágenes, ya sea en zonas urbanas, en playas o en un entorno rural. Tampoco se pueden olvidar otros dispositivos como los smartphones, con cámaras integradas cuya calidad mejora a ritmo vertiginoso.

Solo hace falta creatividad y ganas de recorrerse la ciudad o los paisajes naturales en busca de las mejores instantáneas. Además, también se puede contar con la ayuda de apps para encuadrar y editar imágenes como un profesional.

2. Deporte al aire libre, con tecnología

Para estar en forma, no es necesario encerrarse en un gimnasio. Las pulseras de actividad (pulseras fit) son una tecnología que ayuda al deportista a planificar sus ejercicios y medir su rendimiento en deportes como el running, el ciclismo o el senderismo. Y no solo eso, también hay gadgets y aplicaciones para deportes de riesgo o acuáticos, idóneos en estaciones como el verano.

3. Cultura con tecnología

Existen todo tipo de apps para hacer turismo cultural, facilitando que el viajero se empape de la historia y la cultura de las ciudades o los pueblos que visita. Cada vez son más las instituciones que se suman a estas iniciativas, como el Museo Nacional del Prado, que mejora la experiencia de los que acceden a la pinacoteca con sus aplicaciones oficiales.

4. Tecnología para la lectura

Leer nunca pasa de moda. La lectura no tiene por qué ser desbancada por el ocio tecnológico, sino que, precisamente, puede ayudarse de la tecnología. Los lectores de libros electrónicos permiten almacenar miles de títulos y llevarlos en la mochila alojados en un único dispositivo para disfrutarlos en cualquier lugar, como en el transporte público, la piscina o hasta en la cola de la panadería.

5. Realidad aumentada al aire libre

Una de las formas más innovadoras de disfrutar de la tecnología al aire libre es a través de la realidad aumentada. Esta apuesta tecnológica une precisamente el entorno del usuario, la calle, con el mundo digital. En definitiva, ayuda a que el usuario interactúe con su alrededor.

Es importante no confundir este término con realidad virtual, pues esta no emplea escenarios reales para su desarrollo, sino virtuales. Por tanto, mientras que un usuario puede utilizar unas gafas VR sin levantarse del sofá, para experimentar la realidad aumentada necesitará moverse por su entorno.

Existen varios videojuegos de realidad aumentada que hacen sentirse al jugador dentro de la historia. Estos son algunos de los más populares:

Pokémon GO

Basado en la serie animada japonesa 'Pokémon', este juego se convirtió en la revolución de 2016. La app batió récords de descargas y Pokémon GO unió a varias generaciones, que hasta organizaban quedadas en varias ciudades del mundo para perseguir pokémones. La fiebre por este juego llegó hasta tal punto que algunos de los jugadores trucaron el GPS de sus smartphones para mejorar sus puntuaciones.

Ingress

Ingress es otro de los juegos de realidad aumentada más famosos. El objetivo es dominar la Tierra conquistando con la facción elegida (los Illuminati o la Resistencia) distintos puntos del planeta. Este juego fue desarrollado por Niantic Labs, la start-up de Google creadora también de Pokémon GO.

Zombies, run!

Los zombies son muy populares en la cultura moderna y pueden verse en multitud de películas y series de televisión. Zombies, Run! transporta al usuario a una apocalipsis zombie, en la que tendrá que correr para escapar de estas criaturas y cumplir las misiones del juego, por lo que, además de divertirse, conseguirá quemar calorías.

