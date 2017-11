eSports, ¿la revolución del mundo de los videojuegos?

Una de las últimas tendencias en el sector de los videojuegos son los eSports o deportes electrónicos. Estas competiciones de videojuegos entre internautas marcan el futuro de la industria, pero, también, para muchos se han convertido en una fuente de ingresos. ¿Cuáles son las claves de los eSports y de su universo gamer? En este artículo se revelan qué son los deportes electrónicos, cuáles son los más importantes, los riesgos que entrañan su juego y si se puede vivir de ellos.

eSports o deportes electrónicos

La forma de jugar a los videojuegos se ha transformado radicalmente en los últimos años. Los avances tecnológicos de videoconsolas, dispositivos y modos de juego son algunos de los impulsores de este cambio. Y es que los videojuegos han pasado de ser una actividad propia del ámbito privado a constituirse en todo un deporte del mundo digital. En definitiva, los eSport o deportes electrónicos se han convertido en protagonistas de torneos que unen a jugadores de todo el planeta y que reportan a la industria cantidades ingentes de dinero.

Poco queda ya de las partidas con amigos en casa a juegos como Sonic en la antigua consola Sega, de las tardes junto a Mario Bros en las pequeñas Game Boy Color o de los gráficos básicos de las primeras PlayStation. Los eSports han añadido interconectividad, competitividad y una clara rentabilidad al sector de los videojuegos. Los deportes electrónicos se han consolidado como competiciones profesionalizadas que congregan a jugadores de todo el planeta y, además, son un negocio que atrae a numerosas empresas tecnológicas y marcas.

Los eSports más importantes

DOTA 2

Este videojuego, uno de los más importantes del mundo de los eSports por su popularidad, pertenece al género ARTS, es decir, de estrategia de acción en tiempo real. Su lanzamiento al gran público tuvo lugar en 2013 y, hoy en día, es el título más potente en el sector. A sus espaldas lleva más de 700 torneos y cerca de 90 millones de euros repartidos en premios.

League of Legends

También conocido por sus siglas LoL, este juego ha logrado crear toda una comunidad a su alrededor. Ambientando en un mundo fantástico, sus jugadores son partícipes de batallas épicas en las que se lucha hasta el final para sobrevivir.

El fenómeno de League of Legends está muy extendido en todo el planeta. Y, en el caso de España, cuenta con ligas propias como la Superliga Orange de League of Legends y la ESL Masters League of Legends.

Counter-Strike

Desarrollado por VALVE Software, Counter-Strike es uno de los títulos más emblemáticos entre los videojuegos de deportes electrónicos, en parte por sus altos niveles de competitividad y por la tensión que genera en los jugadores. La franquicia Counter goza de muy buena salud y sigue atrayendo a muchos adeptos. Además, ha repartido cerca de 30 millones de euros en premios.

Starcraft II

Es la secuela de Starcraft, un famoso videojuego de estrategia en tiempo real. Goza de gran popularidad en todo el mundo, pero es muy seguido en los países asiáticos.

¿Se puede vivir de los eSports?

Antes los videojuegos se veían como una simple afición. Pero, hoy en día, supone una industria muy potente y, para muchos, una oportunidad para obtener ganancias. Los eSports no son un terreno de aficionados, sino un punto de unión entre jugadores profesionales. Incluso numerosas marcas forman equipos con estos gamers profesionalizados, que deben someterse cada día a un entrenamiento estricto y seguir una rutina para así obtener los mejores resultados posibles en los torneos.

Otro aspecto interesante de los deportes electrónicos es que se constituyen como un mercado muy diversificado. Por un lado, están los propios jugadores, que pueden labrarse una carrera como profesionales y vivir de ello. Y, por otro lado, están los equipos que entrenan y coordinan a sus jugadores para intentar ganar los premios de las competiciones. Pero también quedan oportunidades para marcas que desean anunciarse en los torneos o para servicios de streaming que trabajan en su difusión, entre muchos otros.

En definitiva, los eSports o deportes electrónicos son mucho más que entretenimiento. Son una fuente de nuevos perfiles profesionales, de nuevos nichos de negocio y de una nueva forma de entender el sector. Habrá que esperar para ver si han llegado para quedarse.

Posibles riesgos para la salud por jugar a eSports Como en toda profesión, los jugadores de eSports se ven expuestos a posibles riesgos para la salud. Y es que pasar horas jugando frente a una pantalla puede acarrear algunas lesiones y dolencias. Estas son algunas de las más comunes: Debido a las posturas que adquieren los jugadores profesionales, corren el riesgo de padecer espondilosis cervical , una lesión de la columna vertebral que puede provocar dolor en la espalda y en el cuello.

, una lesión de la columna vertebral que puede provocar dolor en la espalda y en el cuello. La clásica tendinitis es otra de las lesiones sufridas por algunos de los profesionales del sector. Los constantes movimientos de muñecas al jugar pueden producir la inflamación o deterioro del músculo.

es otra de las lesiones sufridas por algunos de los profesionales del sector. Los constantes movimientos de muñecas al jugar pueden producir la inflamación o deterioro del músculo. También relacionada con las acciones repetitivas con las manos, como pulsar las teclas y botones de ordenadores, mandos de consolas y simuladores, surge el síndrome de Quervain o inflamación en el envés interior de la mano. Por todo ello, es esencial que todo jugador de deportes electrónicos siga una rutina basada en una alimentación saludable, horas necesarias de sueño y descanso y, por supuesto, un entrenamiento físico planificado.

