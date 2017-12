¿Niños y adolescentes en Internet? IS4K te ayuda a resolver dudas y conflictos

Internet forma parte del día a día de casi todas las familias: en cada hogar hay varios dispositivos desde los que es posible conectarse y que además se comparten con los hijos. Según UNICEF, uno de cada tres internautas en España son niños de los que el 95,2% navega habitualmente y tres de cada cuatro están registrados en una red social antes de los 14 años (ONTSI, 2016). Pero, ¿sabemos cómo utilizar esos dispositivos de forma segura para nosotros y, lo más importante, para ellos? En este artículo se explica qué es Internet Segura for Kids (IS4K), el Centro de Seguridad en Internet para menores en España, cuáles son las situaciones de riesgo para niños y adolescentes en la Red y sus redes sociales y cómo resolver las dudas al respecto con la Línea de Ayuda gratuita y confidencial de IS4K.

Niños y adolescentes en Internet

Como suele ocurrir con las innovaciones, el uso generalizado de los dispositivos con acceso a Internet ha surgido, en la mayoría de los casos, sin que nos haya dado tiempo a adquirir unos conocimientos preventivos o a tener una concienciación sobre protección y seguridad en la Red. Hay que tener en cuenta que si los adultos desconocemos estos temas, difícilmente se podrá trasmitir esta educación a los menores, los más vulnerables en Internet. Desde edades cada vez más tempranas los más pequeños de la casa navegan con gran destreza. Los nuevos dispositivos y aplicaciones les facilitan el manejo al ser intuitivos, unido a la accesibilidad que tienen para disponer a ellos.

Por ello, desde Internet Segura for Kids (IS4K), el Centro de Seguridad en Internet para menores de edad en España, nos asomaremos cada mes a EROSKI CONSUMER para compartir y explicar algunas de las experiencias que les ocurren a los más pequeños en Internet y proponer pautas para trabajar la concienciación, prevención y seguridad en familia.

Internet Segura for Kids, ¿qué es?

Internet Segura for Kids (IS4K) es el Centro de Seguridad en Internet en España que trabaja para prevenir y concienciar, tanto a menores como a sus familias y los educadores u otros profesionales vinculados con el ámbito de los niños, en asuntos relacionados con el uso seguro y responsable de Internet por parte de los menores. IS4K depende del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y está operado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

En IS4K tratamos de explicar temas como la importancia de la privacidad y reputación en Internet, el uso excesivo, así como situaciones de riesgo como el ciberbullying o ciberacoso reiterado entre menores, el sexting o envío de contenidos provocativos a través de dispositivos móviles o el grooming o acoso de un adulto a un menor a través de la Red con objetivos sexuales, entre otras. También planteamos cómo podemos aprender a hacer un buen uso de Internet y las redes sociales y transmitir ese aprendizaje a los más pequeños a través de la mediación parental.

¿Y si hay dudas? Siempre que nos encontremos con cualquier cuestión relacionada con la experiencia online de nuestros hijos o bien estemos sufriendo cualquiera de los riesgos mencionados, podemos acudir a la Línea de Ayuda de IS4K (900 116 117) para obtener un asesoramiento cercano y experto.

Menores y situaciones de riesgo en Internet

Algunas de las preocupaciones generales de padres y educadores tienen que ver con la cantidad de horas que niños y adolescentes pasan frente a las pantallas, la cada vez mayor frecuencia de situaciones de ciberbullying, el contacto de niños y adolescentes con desconocidos a través de Internet con tan solo un clic, etc. Tenemos la percepción de que los niños y adolescentes avanzan en el mundo de las nuevas tecnologías más rápido que los adultos, y eso crea una falsa sensación de que nos quedamos atrás y no podemos ayudarles en la Red.

A través de los artículos que publicaremos en esta revista digital, os contaremos cómo gestionar de manera adecuada la actividad de los menores en Internet, de qué forma aplicar pautas y conocer las medidas de prevención fundamentales para evitar situaciones desagradables o cómo reaccionar ante posibles conflictos. La idea es conocer qué hay que tener en cuenta al comprar y utilizar smartphones y juguetes tecnológicos, cómo dialogar con los hijos sobre su forma de mostrarse en redes sociales o qué pasos dar si los menores tienen cualquier conflicto a través de Internet, entre otros.

Además, ofreceremos las novedades que surgen en el mundo online relacionadas con los menores y proporcionaremos información y recursos con los que adquirir conocimientos de manera divertida en familia, como juegos, pactos de uso o guías de mediación parental, disponibles en la web www.is4k.es.

Todo ello lo haremos con el fin de acercar a niños, adolescentes y adultos al mundo online de una manera saludable, para que esa sensación de no saber prevenir o abordar las situaciones forme parte del pasado.

¿Y si tengo dudas o pierdo el control? Línea de Ayuda gratuita y confidencial de IS4K

En ocasiones, la única traba no es carecer de conocimientos sobre el tema ni acerca de las medidas para prevenirlo o solucionarlo, sino simplemente no saber cómo afrontar ciertas situaciones. Evitar y solucionar conflictos puede que no nos resulte tan sencillo en la práctica, pero Internet Segura For Kids también ha pensado en ello.

A través de la Línea de Ayuda de IS4K 900 116 117, cualquier niño, adolescente, padre, profesor o persona relacionada puede trasladar su duda o preocupación vinculada con la vivencia de los menores en Internet. Un equipo profesional compuesto por psicólogos, expertos en nuevas tecnologías y asesoría legal será el encargado de orientar, asesorar y ayudar de manera personalizada sobre el caso que se plantee. Además, no debe preocuparse, porque la atención se realiza de manera gratuita y confidencial.

Ya no existen excusas para no navegar de forma segura y responsable. Si dudas online, IS4K te ayuda.

