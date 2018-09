En la vuelta al cole, implícate en su seguridad online

Fotos en el cole, ¿sí o no? Es muy habitual que los centros educativos cuenten con página web, blog o redes sociales donde comparten imágenes de sus alumnos en actividades, excursiones o funciones. Por ello, el inicio del curso es un buen momento para trasladar un criterio de buenas prácticas en la gestión de las redes sociales del centro educativo y que quede claro si se permite o no en el colegio la toma de imágenes o vídeos. Para proceder al uso de estas fotos y realizar una gestión adecuada desde el centro, se debe contar con la autorización de los padres, no siendo ésta perpetua; es decir, en cualquier momento los progenitores pueden cambiar su consentimiento.