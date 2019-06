Esclavos del 'like': así es la generación enganchada a los 'me gusta'

El uso intensivo de las redes sociales por parte de adolescentes y menores ha generado una de las adicciones que más preocupan a padres y psicólogos por sus efectos devastadores. Sus síntomas no difieren de los que alguien siente al depender del alcohol, las drogas o el tabaco. Son los nuevos yonquis del like. Los esclavos del "me gusta". ¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos por convivir con un adicto a las redes? María Fernández de la Riva es psicóloga y conoce bien los tics. No en vano, es especialista en terapias para adolescentes y nos describe algunas situaciones que podrían resultarnos familiares. Si es así, toma nota de los consejos que también apunta en este artículo.