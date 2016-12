¿Navidad lejos de casa? Así puedes mantener el contacto

Las Navidades son una época para pasarla en compañía de familiares y amigos, aunque esto no siempre es posible. Ya sea por cuestiones de trabajo o por tener un presupuesto ajustado, algunos se ven obligados a estar durante estas fiestas lejos de casa. Pero esto no quiere decir que no se pueda mantener el contacto. Gracias a la creciente popularización de las aplicaciones de llamadas vía Internet, tanto de voz como de vídeo, comunicarse con los seres queridos por videollamadas es cada vez más fácil y más barato (¡no hay que pagar roaming!) y permite sentirse un poco más cerca del hogar familiar. En este artículo se recomiendan algunas de las mejores aplicaciones para mantener el contacto en las fiestas de Navidad.

Videoconferencia desde el ordenador

La mejora en telecomunicaciones y el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido que las videoconferencias estén al alcance de todo el mundo. Poder hablar y ver a alguien a través del ordenador ya no es cosa de profesionales, sino que cualquiera con un equipo informático, una conexión de calidad (ADSL o fibra) y el uso del software adecuado puede mantener el contacto a través de un chat de vídeo de forma muy sencilla.

Hace unos años el auténtico rey de este tipo de programas era Skype y, hoy en día, a pesar de que hay alternativas a Skype, sigue siendo una de las más populares. A ello ha contribuido sobre todo su adquisición por parte de Microsoft y la integración del programa en las últimas versiones de Windows. Las ventajas de Skype son que muchas personas ya tienen una cuenta y que, además, se puede usar en varias plataformas: cliente para Windows y Mac, app para móvil o incluso el mismo navegador web. Es más, si se utiliza desde la web, no es ni siquiera necesario tener una cuenta, ya que se puede iniciar una conversación como invitado.

Pero hay un puñado de alternativas a Skype con las que se puede mantener con facilidad el contacto, si este año toca pasar la Navidad lejos de casa.

Una de ellas es Hangouts, la aplicación de Google para chatear, ya sea mediante texto o videoconferencia. Esta herramienta, que se emplea directamente en el navegador, cuenta además con algunas funciones interesantes, como poder compartir la pantalla con el interlocutor o añadir efectos animados a la imagen de la videollamada en tiempo real.

Una utilidad de videoconferencia no tan conocida es Appear.in, que puede resultar muy práctica si uno no se quiere complicar la vida con cuentas y registros. Esta herramienta funciona en el navegador web, sin necesidad de descargar ni instalar nada y sin tener que crear un perfil de usuario. Es rápida, intuitiva y, aunque está pensada para chats de grupo, se puede utilizar sin problemas entre dos personas.

Por último, está la posibilidad de usar FaceTime, la aplicación de Apple para videoconferencia, compatible no solo con los ordenadores Mac sino también con el iPhone y el iPad. FaceTime es sencilla, centrada en la comunicación y no ofrece las funciones extra de otras herramientas similares, pero funciona sin problemas.

Llamadas desde el móvil vía Internet

Sin embargo, lo que en realidad ha revolucionado la comunicación vía Internet es el smartphone. Numerosas empresas han desarrollado apps para chatear mediante mensajes, hablar con llamadas de voz sobre IP o incluso poder ver la cara del interlocutor en una videollamada.

Skype es una de ellas. Con esta aplicación es posible tener una llamada de voz o una videoconferencia desde cualquier rincón del mundo, a través del teléfono móvil, sin tener que pagar una suma desorbitante por ello. Y si es necesario llamar a una línea fija o de móvil, también se puede hacer desde Skype, adquiriendo créditos para telefonear desde el extranjero a precios muy competitivos.

Otras aplicaciones también presentes para smartphone son Hangouts y FaceTime. Ambas se pueden usar en el smartphone para hablar con otros usuarios de móvil o de ordenador. Y como Skype, toda la comunicación se realiza vía Internet, de forma que no repercute en la factura del teléfono, aunque sí habrá que vigilar el consumo de datos.

Por último, no hay que olvidar al rey de la mensajería instantánea: WhatsApp. Tras haber incluido soporte para llamadas de voz hace ya un tiempo, y después de numerosos rumores (de los que incluso algunos desaprensivos se aprovecharon para crear estafas online), WhatsApp puso por fin en marcha sus llamadas de vídeo hace unas semanas. Gracias a ellas es posible comunicarse cara a cara con los seres queridos, por muy lejos que estén.

Aunque WhatsApp no es la única aplicación de mensajería con llamadas de vídeo -también están LINE y Viber-, sin duda es la más extendida en nuestro país, la que todo el mundo conoce y utiliza.

