¿Cómo hacer que tu ordenador funcione mejor? ¡Usa un controlador!

Un ordenador está compuesto de múltiples elementos divididos en dos grandes categorías: el hardware son los componentes físicos que están conectados al equipo informático, desde el ratón hasta una impresora 3D; y el software acoge a los programas con los que funciona, desde el sistema operativo, como Windows 10, hasta cualquier tipo de aplicación. Para que todos estos elementos convivan en armonía y permitan al usuario llevar a cabo sus tareas con eficacia y productividad, es imprescindible el uso de los llamados controladores o drivers. En este artículo se explica qué son los controladores, cómo se utilizan y de qué manera se pueden conservar en perfecto estado para asegurar un funcionamiento óptimo de todo el sistema.

¿Qué son los controladores del ordenador?

Los controladores son pequeños programas que actúan como puente entre el sistema operativo y los periféricos conectados al ordenador. Su función principal es permitir que ambos se comuniquen, traduciendo los comandos del sistema operativo a órdenes que el periférico en cuestión puede interpretar y llevar a cabo.

Un ejemplo. El controlador de la impresora se encarga de recoger las directrices enviadas mediante el comando "Imprimir" de cualquier aplicación. Los convierte en una serie de órdenes que la impresora puede entender y, como resultado, se imprime una copia del documento que se está visualizando en pantalla.

Los controladores están presentes para muchos de los elementos del equipo informático, no solo los más visibles como la impresora, el ratón o una webcam. Componentes como la tarjeta de sonido o la tarjeta gráfica, responsables del sonido y la imagen del ordenador respectivamente, también tienen sus propios controladores.

Estas pequeñas piezas de software son imprescindibles para que todo el sistema funcione del modo correcto; de ahí la importancia de instalar los controladores apropiados y mantenerlos siempre actualizados.

Cómo saber qué versión del controlador está instalada

En caso de tener problemas con un determinado periférico, una de las primeras causas, por lo general, es el uso de los controladores inadecuados o de una versión desactualizada de los mismos. Por suerte, en Windows hay una forma muy sencilla de saber qué versión de controlador está instalada, y así proceder a su actualización si es necesario.

Para ello hay que ir al Administrador de dispositivos desde el Panel de control o buscar el nombre de esta herramienta desde el buscador integrado en el menú de Inicio. A continuación, se debe buscar el dispositivo que está dando problemas, clicar en su nombre con el botón derecho y escoger la opción "Propiedades". En la ventana que se abre, haciendo clic sobre la pestaña "Controlador", será posible ver la versión del mismo.

Cómo actualizar los controladores

Si no está instalada la versión más reciente, ha llegado el momento de actualizar el controlador. Para ello se cuenta con dos opciones: actualizar con ayuda de Windows o usar los controladores proporcionados por el fabricante del periférico (es decir, la marca).

En el primer caso, desde el Administrador de dispositivos, hay que hacer clic derecho sobre el periférico cuyo controlador da problemas y escoger la opción "Actualizar software de controlador". Luego, en la ventana que se abre a continuación, debe elegirse "Buscar automáticamente software de controlador actualizado". Esta función hará que Windows busque e instale el controlador adecuado, tras lo cual habrá que reiniciar el sistema.

En el segundo caso, se puede instalar de forma manual si, por ejemplo, se cuenta con el controlador del fabricante. Por lo general, viene incluido con el periférico en cuestión, aunque lo más normal es encontrarlo también en su página web oficial, en una sección de descargas. Una vez que se tiene el fichero, solo es necesario escoger la opción "Buscar software de controlador en el equipo" en la misma ventana del punto anterior, navegar hasta el directorio donde está guardado y seguir los pasos del asistente.

Programas que gestionan controladores

Una última opción al tener que mantener los controladores actualizados es utilizar un programa que se encargue de gestionarlos de forma automática. Estos programas analizan el sistema y si detectan que alguno de los controladores instalados necesita una actualización, se encargan de buscarla, descargarla e instalarla de manera automática.

Uno de estos programas es Driver Easy, disponible en versión gratuita con ciertas limitaciones y también en versiones completas de pago. Driver Easy se puede programar para que haga análisis periódicos del sistema, elimina controladores de hardware y periféricos que ya no están instalados y muestra información sobre todo el hardware del ordenador. Además, crea copias de seguridad antes de modificar cualquier controlador para poder volver atrás en caso de que algo no funcione o no salga como se esperaba.

Otro programa que se puede emplear para esta tarea es Driver Booster que, como el anterior, también está disponible en versiones gratis y de pago (con algunas funciones extra). Driver Booster tiene soporte para centenares de miles de periféricos y actualiza los controladores de forma segura, gracias a la creación de una copia que deja devolver el sistema a su estado anterior en caso de que ocurra algo inesperado.

Por último, Free Driver Scout es otra utilidad de actualización automática de controladores, que además es gratuita. Permite comprobar las versiones instaladas de los controladores y hacer análisis de sistema en busca de nuevas versiones tanto de forma automatizada como manual. Por contra, no detecta tantos controladores desactualizados como otros programas similares.

